Phản công sắc bén, cầu thủ Việt Nam ghi bàn vào lưới đội trẻ Barcelona

Lượt trận cuối vòng bảng giải bóng đá trẻ quốc tế Alkass International Cup 2026, U16 PVF đối đầu với U16 Barcelona. Trận đấu này được đánh giá là “thử thách cực đại” cho đại diện Việt Nam. Bởi U16 Barcelona đến từ lò đào tạo lừng danh thế giới La Masia và hiện cũng đang đứng đầu bảng đấu. Ở chiều ngược lại, U16 PVF mới có 1 điểm sau 2 lượt trận.

Những phút đầu tiên của trận đấu, U16 Barcelona chiếm ưu thế hoàn toàn. Khả năng phối hợp và kiểm soát bóng vượt trội giúp đội bóng đến từ Tây Ban Nha ép sân và tạo ra nhiều cơ hội. Robert Aceves ghi 2 bàn thắng giúp U16 Barcelona sớm dẫn trước 2-0.

Trong thế trận khó khăn, U16 PVF bất ngờ tìm được bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 nhờ tình huống phản công xuất sắc. Hoàng Trung Anh là cầu thủ thoát xuống vượt qua sự truy cản của 2 hậu vệ đội bạn và dứt điểm đánh bại thủ môn.

Bàn thắng của Hoàng Trung Anh

Khoảng thời gian tiếp theo, U16 PVF có thêm một số tình huống lên bóng khá tốt nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Những phút cuối, U16 Barcelona ghi bàn ấn định tỉ số 3-1 sau pha tấn công sắc sảo bên cánh trái.

Thua chung cuộc 1-3, U16 PVF kết thúc vòng bảng với 1 điểm và không lọt vào bán kết giải Alkass International Cup 2026. Dù vậy, đại diện Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục thi đấu ở vòng đấu phân định các thứ hạng từ 5-8 trong những ngày sắp tới.