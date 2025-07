Giải thưởng kỷ lục trị giá hơn 344 tỷ đồng của Vietlott sẽ ra sao nếu không có người đến nhận sau 60 ngày?

Theo quy định của Vietlott và Thông tư 75/2013 của Bộ Tài chính, nếu sau 60 ngày kể từ ngày xác định kết quả, người trúng thưởng không đến làm thủ tục nhận giải thì tấm vé sẽ hết hiệu lực. Toàn bộ giá trị giải thưởng, bao gồm cả phần gốc lẫn lãi phát sinh (nếu có), sẽ không được chi trả cho bất kỳ ai.

Cụ thể, với trường hợp không có người nhận giải, khoản tiền hơn 344 tỷ đồng sẽ được đưa vào mục "doanh thu khác" của Vietlott. Đây là khoản doanh thu không đến từ việc bán vé số mà từ các nguồn như thu nhập tài chính, xử lý giải không có người nhận hay thanh lý tài sản.

Tuy nhiên, số tiền này không hoàn toàn là lợi nhuận của doanh nghiệp. Theo quy định của Bộ Tài chính, Vietlott sẽ phải kê khai, nộp thuế và báo cáo khoản thu này như với các khoản doanh thu khác. Phần còn lại có thể được bổ sung vào các quỹ dự phòng hoặc được sử dụng theo định hướng của Bộ.

Thông tin này được doanh nghiệp nêu rõ trong báo cáo tài chính thường niên, điển hình như vào năm 2022 là gần 8,7 tỷ đồng và 2021 là 15,8 tỷ đồng. Vietlott có thuyết minh khoản này được doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp và báo cáo tài chính theo quy định hiện hành. Kiểm toán nhà nước cùng năm cũng nhận định các khoản thu nhập của Vietlott từ giải thưởng không người nhận được hạch toán vào doanh thu khác, được xử lý tài chính đúng quy định của pháp luật.

Trong kỳ quay số mở thưởng thứ 1215 ngày 12/7 của sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 do Vietlott phát hành, đã có 1 vé trúng giải Jackpot 1 trị giá 344.987.346.900 đồng được bán ra tại TP.HCM. Người chơi may mắn sở hữu tấm vé có 60 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng để lĩnh giải, tức giải thưởng kỷ lục trên sẽ được đưa vào hạng mục doanh thu khác của Vietlott sau ngày 10/9/2025 nếu không có người tới nhận.

Đây là giải Jackpot có giá trị lớn nhất trong lịch sử xổ số Việt Nam. Trước đó, kỷ lục thuộc về giải Jackpot trị giá 304 tỷ đồng trao cho ông Q. ở Hà Nội, người may mắn trúng giải trong kỳ quay 119 tối ngày 5/5/2018. Một giải thưởng lớn khác là Jackpot 1 kỳ quay 1020 ngày 11/4/2024 trị giá hơn 314 tỷ đồng nhưng đã chia đôi do có hai người chơi mua trùng bộ số may mắn.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng Jackpot 1 sẽ nhận về khoản thực lĩnh khoảng 310 tỷ đồng. Cũng trong kỳ quay số này, Vietlott ghi nhận thêm 2 vé bán ra từ Hà Nội và Bắc Ninh trúng giải Jackpot 2, mỗi giải có giá trị 3.999.297.050 đồng (gần 4 tỷ đồng).

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, năm 2024 Vietlott đạt doanh thu hơn 7.915 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2023 và vượt 16,4% kế hoạch Bộ Tài chính giao. Trong đó, kênh phân phối qua thiết bị đầu cuối đạt doanh thu hơn 4.188 tỷ đồng, chiếm 53% tổng doanh thu; kênh phân phối qua điện thoại đạt doanh thu hơn 3.727 tỷ đồng, chiếm 47% tổng doanh thu.

Tương ứng với sự tăng trưởng của doanh thu, Vietlott nộp ngân sách Nhà nước gần 2.100 tỷ đồng, trả thưởng đến người chơi gần 4.260 tỷ đồng.

Với 55% doanh thu dành cho trả thưởng, trong năm 2024, Vietlott đã trả thưởng hơn 4.260 tỷ đồng đến hơn 23,4 triệu vé trúng thưởng. Trong đó, sản phẩm xổ số tự chọn ma trận (Mega 6/45, Power 6/55) có 98 vé trúng Jackpot; sản phẩm xổ số tự chọn dãy số (Max 3D/3D+, Max 3D Pro) có 53 vé trúng giải đặc biệt.