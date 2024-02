Năm 2023 giải thưởng Human Act Prize mang tầm quốc gia đã được ra đời, nhằm tôn vinh, lan tỏa và thúc đẩy những dự án vì cộng đồng, ghi nhận xứng đáng những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đang nỗ lực cống hiến cho xã hội, dám đặt những bước đầu tiên trên hành trình đầy thách thức, bất chấp mọi khó khăn, kiên định với giá trị nhân văn, niềm tin về sự phát triển bền vững.



Một khoảnh khắc ấn tượng trong Gala trao giải Human Act Prize, được tổ chức tháng 12/2023

Không chỉ vậy, giải thưởng ra đời còn nhằm đồng hành, định hướng và kết nối mọi cá nhân và tập thể đã, đang và sẽ mang trên vai trách nhiệm vì cộng đồng trong hành trình của họ; để mọi hoạt động cộng đồng tại Việt Nam được kiến tạo minh bạch, khoa học, hữu hiệu và nhân văn.

Tiếp nối hành trình tôn vinh, lan tỏa những nỗ lực vì cộng đồng, sau Gala trao giải được tổ chức đầu tháng 12/2023 tại Hà Nội, hôm nay, bộ phim tài liệu về những dự án tham gia Human Act Prize sẽ lên sóng. Đây là bộ phim tài liệu đầu tiên về hoạt động cộng đồng ở Việt Nam, ghi lại những giá trị đã đạt được từ những con người đang miệt mài cống hiến cho xã hội, tiếp bước niềm tin, lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng để mọi người cùng chung tay đóng góp cho cuộc sống ngày một tươi đẹp, đong đầy yêu thương.

Trong phim, khán giả sẽ được thấy những hình ảnh chân thực, sắc nét về những con người đang hoạt động các dự án cộng đồng với nhiệt huyết, hoài bão lớn lao. Họ có thể là những dự án thiện nguyện quy tụ những người không quản ngại vất vả, thậm chí hiểm nguy để nỗ lực cống hiến cho xã hội những giá trị nhân văn, thiết thực nhất. Họ cũng có thể là những doanh nghiệp lớn vẫn luôn dành ra một phần ngân sách không nhỏ cho các hoạt động phát triển bền vững, kiến tạo một tương lai thịnh vượng lâu dài.

Đó là dự án Thay đổi bản chất ngành sữa Việt Nam trên nền tảng phát triển bền vững, vì sức khỏe cộng đồng Tập đoàn TH. Với tiềm lực lớn và cái tâm, cái tầm của người đứng đầu, TH đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để xây dựng nhà máy, trang trại ở một vùng đất xa xôi, nơi đất đai rộng lớn nhưng vẫn nằm im nhiều năm qua vì hẻo lánh, giao thông không thuận lợi. Nhờ đó, TH tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương, cung cấp nguồn sữa tươi sạch, chất lượng cho người dân, thay đổi mạnh mẽ bộ mặt ngành sữa Việt Nam trên nền tảng phát triển bền vững, vì sức khỏe cộng đồng.

Một hình ảnh về dự án của Tập đoàn TH trong phim

Đó là Dự án rà phá bom mìn của Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA), từ 2007 bền bỉ giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh trên khắp đất nước, giúp đảm bảo an toàn cho cuộc sống người dân, khôi phục phát triển kinh tế vững bền hơn. NPA còn đề cao vai trò phụ nữ trong công việc, xây dựng đội rà phá bom mìn nữ đầu tiên, tạo công ăn việc làm cho nhiều phụ nữ, rà phá hàng ngàn quả bom mìn, giúp đảm bảo môi trường sống lành mạnh cho thế hệ tương lai sau này.

Hoạt động rà phá bom mìn của NPA được phán ánh chân thực trong phim

Đó là Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai QPT, một dự án bảo vệ cộng đồng vô cùng ý nghĩa và nhân đạo, bền bỉ, kéo dài suốt 15 năm, đồng hành cùng những cộng đồng dễ bị tác động bởi thiên tai, cứu sống nhiều sinh mạng, giúp người dân ở những vùng khí hậu khắc nghiệt có sinh kế bền vững và chủ động trong việc tự bảo vệ mình trước những tác động của tự nhiên.



Đó là dự án Vì cuộc sống tốt đẹp hơn của L'Oreal, hướng đến đối tượng là những phụ nữ khó khăn hay lầm lỡ, trao cho họ "cần câu", thông qua việc đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, giúp họ tự mưu sinh, tự tìm được con đường đi để thay đổi vận mệnh, cuộc đời mình. Các tình nguyện viên của L'Oreal đi tới khắp nẻo đường, vào cả trại giam để dạy nghề cho phụ nữ, giúp họ tìm thấy ánh sáng nơi cuối con đường.

Đó là Chương trình hành động Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero được Công ty cổ phần sữa Việt Nam khởi xướng nhằm tạo ra bước tiến trong cuộc đua chống lại biến đổi khí hậu. Là một trong những người tiên phong thực hiện đo lường và kiểm kê phát thải nhà kính theo tiêu chuẩn ISO ở các nhà máy cũng như áp dụng hàng loạt các sáng kiến để giảm phát thải, Vinamilk đã đạt được những thành tựu ấn tượng trên hành trình cùng Việt Nam thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050.

Toàn bộ hành trình của các dự án đầy ý nghĩa nhân văn, nhân ái trên đều được ghi lại đầy đủ, chân thực trong bộ phim tài liệu sắp lên sóng, với những câu chuyện đầy xúc động, chứa đựng nhiều tình cảm, lòng yêu đời, yêu người, yêu cộng đồng.

Cũng trong phim, khán giả sẽ hiểu thêm về mục đích và nỗ lực đáng trân trọng của những người tổ chức giải thưởng Human Act Prize. Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải thưởng cho biết: "Những bước chân đầu tiên này sẽ mở ra một hành trình mới, bởi có những người tiên phong thì chắc chắn sẽ có những người tiếp bước để hướng tới sự phát triển bền vững cho cả xã hội. Chúng ta cần sự chung tay của r rất nhiều con người, rất nhiều tổ chức, rất nhiều doanh nghiệp. Chúng tôi hi vọng những giá trị mà Human Act Prize đang thúc đẩy sẽ tạo nguồn cảm hứng để cả xã hội cùng tham gia".

Ông Vương Vũ Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vccorp, đơn vị phối hợp tổ chức Human Act Prize chia sẻ: "Tôi hi vọng rằng Human Act Prize sẽ là một tiếng nói sâu sắc về những hoạt động, dự án vì cộng đồng, đồng thời cũng là tiếng nói đẹp cho nhiều người nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy rằng họ có thể làm như vậy hay hỗ trợ như vậy. Những điều đó sẽ giúp phong trào vì cộng đồng được nâng lên tầm cao mới, đóng góp cho sự phát triển xã hội Việt Nam".

Là một phim tài liệu ngắn với thời lượng chỉ khoảng 15 phút, nhưng bộ phim đã tóm lược toàn bộ hành trình của Human Act Prize mùa giải đầu tiên 2023 một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất, qua những số liệu cụ thể, hình ảnh chân thực, rõ ràng về các dự án, nhân vật. Những góc máy được quay đa dạng, từ chi tiết tới rộng mở, ở nhiều góc độ khác nhau để bao quát các dự án, đồng thời có chiều sâu như những thước phim điện ảnh.

Người Việt Nam vốn có truyền thống chia sẻ những việc tốt đẹp vào đầu năm, để hướng tới một năm mới tròn vẹn cho bản thân và cho những người xung quanh. Phim tài liệu về Human Act Prize và những cảm xúc ấm áp mà nó mang lại chính là một khoảnh khắc nhân văn như thế.