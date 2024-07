Tháng 5/2024, Coteccons đã ký hợp tác với Công ty Cổ phần Bê Tông FiCO Pan-United, bao gồm việc nghiên cứu và ứng dụng bê tông bền vững, vữa thương phẩm và các vật liệu cải tiến dùng trong kiến trúc cũng như các phương pháp xây dựng sử dụng công nghệ in 3D. Việc thử nghiệm sẽ được triển khai ở The Infiniti, phân khu thứ ba của dự án Riviera Point. Đây sẽ là dự án đầu tiên ở Việt Nam ứng dụng Bê tông khoáng hóa CO₂ (CMC) giúp giảm lượng phát thải carbon trong giai đoạn xây dựng. Theo ước tính, một dự án như vậy khi hoàn thành sẽ loại trừ và giảm tổng cộng 2.803 tấn carbon hàm chứa so với vật liệu thông thường, tương đương với lượng carbon được hấp thụ bởi 46.348 cây xanh trong 10 năm.