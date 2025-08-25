Giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp tư vấn du học và xuất khẩu lao động

Đồng hành cùng ước mơ học tập, làm việc tại nước ngoài của thế hệ trẻ, VietinBank triển khai gói giải pháp tài chính chuyên biệt và toàn diện dành cho doanh nghiệp tư vấn du học, doanh nghiệp XKLĐ cùng hệ sinh thái khách hàng cá nhân. Gói giải pháp này hứa hẹn giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, nâng cao năng lực vận hành và hỗ trợ hiệu quả khách hàng cá nhân có liên quan tới doanh nghiệp.

Đa dạng ưu đãi hấp dẫn dành cho doanh nghiệp

Gói giải pháp tài chính của VietinBank bao gồm hàng loạt ưu đãi, được thiết kế dựa trên nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp tư vấn du học và doanh nghiệp XKLĐ. Theo đó, doanh nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi tỷ giá lên đến 150 điểm, giảm đến 100% phí chuyển tiền ngoại tệ, ưu đãi lãi suất tiền gửi và tiền vay, giảm đến 50% phí phát hành thư tín dụng (L/C), tặng tà về i khoản số đẹp, sử dụng 99 gói thuê bao bảo lãnh của VietinBank... Khách hàng thuận tiện thực hiện 24/7 hầu hết các giao dịch trên ứng dụng ngân hàng số dành cho khách hàng doanh nghiệp - VietinBank eFAST.

Đặc biệt, khi giới thiệu thành công khách hàng giao dịch ngoại tệ, doanh nghiệp cũng được tặng ngay tài khoản số đẹp trị giá lên đến 50 triệu đồng.

Hỗ trợ toàn diện hệ sinh thái khách hàng cá nhân

Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp, VietinBank còn triển khai hàng loạt ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân là du học sinh, du học nghề, người lao động và thân nhân của họ. Cụ thể, VietinBank miễn phí chuyển tiền quốc tế vào thứ 5 hằng tuần, giảm đến 100% phí các ngày còn lại; ưu đãi tỷ giá đến 180 điểm khi mua ngoại tệ; tặng tài khoản số đẹp trị giá đến 20 triệu đồng cùng nhiều ưu đãi phí và quà tặng khi mở thẻ quốc tế khác. Khách hàng dễ dàng giao dịch 24/7 trên ứng dụng ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân - VietinBank iPay Mobile.

Các doanh nghiệp tư vấn du học hay doanh nghiệp XKLĐ không chỉ đơn thuần là đơn vị kinh doanh; mà còn là cầu nối chắp cánh cho giấc mơ học tập và làm việc tại nước ngoài của hàng chục nghìn người Việt Nam. Thông qua gói giải pháp này, VietinBank cam kết đồng hành dài hạn cùng doanh nghiệp, cung cấp nguồn lực tài chính và dịch vụ ngân hàng hiện đại giúp doanh nghiệp phát triển bền vững; đồng thời mang lại các lợi ích thiết thực cho hệ sinh thái khách hàng cá nhân của doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin chi tiết về gói giải pháp, doanh nghiệp và khách hàng cá nhân có thể liên hệ phòng giao dịch/chi nhánh VietinBank hoặc Tổng đài Hỗ trợ khách hàng: 1900 558 868.