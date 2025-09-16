Giải pháp giữ chân và thu hút khách hàng mới LynkiD

Một ví dụ thực tế, chương trình khách hàng thân thiết lịch sử của Betty Crocker đã yêu cầu khách hàng thu thập các phần trên nắp hộp để đổi lấy các phần thưởng như bộ đồ ăn hoặc phiếu giảm giá, một sáng kiến tiên phong bắt đầu từ năm 1929 và đạt đỉnh cao vào năm 1962 với "Danh mục phiếu giảm giá Betty Crocker". Chương trình này, phản ánh sự phát triển của các chương trình khách hàng thân thiết, đã góp phần định hình trải nghiệm khách hàng thông qua các ưu đãi cá nhân hóa.

Theo một nghiên cứu khoa học, khi khách hàng tham gia các chương trình loyalty và nhận thưởng, não bộ sẽ kích hoạt và giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh như dopamine (gợi cảm giác hưng phấn, hài lòng) và oxytocin (tăng cảm giác tin cậy và gắn kết. Điều này cho thấy việc nhận thưởng không chỉ mang lại cảm giác "được đáp trả" mà còn thấm sâu vào phản ứng sinh học, góp phần củng cố lòng trung thành.

Bằng cách chọn cung cấp điểm thưởng LynkiD, các nhà hàng, chuỗi cửa hàng, siêu thị,… có thể tận dụng nền tảng và liên kết với hệ sinh thái quà tặng với hơn 1300 thương hiệu, hơn 10,000 lựa chọn quà tặng để tạo ra những trải nghiệm thú vị cho khách hàng của mình; đồng thời thu hút thêm khách hàng mới từ hơn 30 triệu khách hàng tiềm năng mà vẫn tiết kiệm được chi phí, nguồn lực phát triển giải pháp loyalty và vận hành.

LynkiD và những con số ấn tượng

Dữ liệu của LynkiD cho thấy bức tranh rõ nét về hành vi tiêu dùng của khách hàng. Hơn 8 triệu người dùng liên kết, 35 triệu giao dịch luỹ kế, 30 triệu khách hàng tiềm năng, hơn 1300 thương hiệu gia nhập với hơn 10000 lựa chọn quà tặng và đặc biệt 400 tỷ điểm LynkiD được tích luỹ hàng năm.

LynkiD trở thành nền tảng gắn kết khách hàng tiên phong và dẫn đầu tại Việt Nam, vận hành như một hệ sinh thái mở, cho phép người dùng tích điểm và đổi qua liên thông, kết nối, nhân rộng đa ngành đa nghề với những trải nghiệm liền mạch chỉ thông qua một ví điểm duy nhất.

Có thể nói tại LynkiD, mỗi một chi tiêu sẽ là một lần tích điểm, mỗi điểm tích được là một cơ hội đổi quà, không gói gọn trong duy nhất một thương hiệu, mà được mở rộng hàng ngàn lựa chọn. Nói cách khác, mỗi điểm thưởng không còn nằm yên trong hệ thống của một doanh nghiệp, mà trở thành chiếc cầu nối để người dùng khám phá thêm nhiều trải nghiệm mới, đồng thời giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, gia tăng giá trị dài hạn.

Cách hoạt động đặc biệt của mô hình LynkiD

Ngoài việc khiến những khách hàng thỉnh thoảng hoặc lần đầu đến quán thành khách hàng thường xuyên trung thành, điểm thưởng còn có thể giúp thu hút khách hàng mới. Theo Inc.com , 80% khách hàng có xu hướng chấp nhận rủi ro khi mua hàng lần đầu nếu họ không phải trả giá đầy đủ. Và 91% trong số họ có khả năng sẽ quay lại lần sau nếu họ tin rằng hàng hóa có giá trị xứng đáng.

LynkiD là đối tác chính thức cung cấp dịch vụ loyalty của VPBank. Việc cung cấp cho khách hàng cơ hội tích điểm qua mỗi giao dịch và trao lại họ phần quà tương ứng như một sự tri ân giúp gia tăng sự hài lòng của khách hàng với sản phẩm dịch vụ, từ đó gia tăng doanh số và gắn kết mối quan hệ bền chặt hơn.

Việc tích lũy điểm thưởng có thể là động lực để một số người thử trải nghiệm điều gì đó khác biệt. Đó là lợi ích độc bản của hệ sinh thái loyalty mở của LynkiD, khách hàng tích điểm từ nhiều nguồn và tiêu điểm ở đa dạng các nhà hàng, quán ăn, cửa hàng trà sữa hay thương hiệu thời trang,…

Người dùng sẽ có thêm động lực khi chứng kiến tổng điểm tăng lên, và họ cũng thích đổi điểm lấy quà tặng khi đạt được các mốc tương ứng. Và những cảm xúc tích cực đó cũng lan tỏa đến các thương hiệu đối tác của LynkiD, giúp củng cố lòng trung thành của khách cũ, tiếp cận khách hàng mới từ nền tảng và đồng thời thúc đẩy hoạt động kinh doanh, liên minh các thương hiệu để hình thành cộng đồng cùng phát triển.

Với mô hình mở và khả năng mở rộng liên tục, LynkiD chính là chất xúc tác để thương hiệu chạm gần hơn đến khách hàng, nuôi dưỡng sự trung thành và cùng nhau phát triển trong một hệ sinh thái gắn kết chặt chẽ. Tham gia vào hệ sinh thái LynkiD ngay hôm nay!

