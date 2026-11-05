Giải mật chi tiết về nhiệm vụ chặn bắt tàu Nga ở eo biển Anh

Theo báo The Express, các tàu chiến Nga đã đi qua eo biển Anh với tần suất cao, khiến Hải quân Anh triển khai chiến dịch giám sát quy mô lớn.

Hải quân Hoàng gia Anh đã hé lộ cách thức giám sát các hoạt động của tàu thuyền Nga trong vùng biển thuộc chủ quyền của mình. Từ 29/9 đến 14/10, cơ quan này đã triển khai 2 tàu và 2 trực thăng để theo dõi hoạt động của 3 tàu Nga gần bờ biển Vương quốc Anh.

Tàu khu trục HMS Dauntless và tàu tuần tra HMS Tyne đã hộ tống biên đội tàu chiến Nga bảo vệ tàu chở hàng đi qua eo biển Anh. Đồng thời trực thăng Merlin đã giám sát một tàu trinh sát ngoài khơi bờ biển Scotland. Trong suốt chiến dịch, thủy thủ đoàn liên tục theo dõi hành trình của các tàu và thu thập dữ liệu về những thao tác của chúng.

Sự kiện này cho thấy rõ cách Hải quân Anh phản ứng với các hoạt động quân sự của Nga gần biên giới. Sự quan tâm của Anh tăng cao do Nga ngày càng thường xuyên triển khai tàu quân sự để bảo vệ tàu vận tải bị phương Tây nghi ngờ trốn tránh lệnh trừng phạt.

Hơn nữa, những cuộc tuần tra này cho thấy khả năng huy động nhanh chóng lực lượng của Anh. Các tàu khu trục và máy bay phối hợp nhịp nhàng, triển khai một hệ thống giám sát thống nhất trên nhiều khu vực biển của Anh.

Quân đội Anh đặc biệt chú trọng đến sự xuất hiện của tàu trinh sát Viktor Leonov gần quần đảo Outer Hebrides. Con tàu Nga bị cho là đang do thám cuộc tập trận NATO Strike Warrior, quy tụ hơn 2.000 quân nhân từ 6 quốc gia, tạo cơ hội cho Nga quan sát các hoạt động của đồng minh.

Việc triển khai trực thăng Merlin đến căn cứ không quân RAF Prestwick đã khẳng định khả năng cơ động cao của lực lượng Hải quân Anh. Phi hành đoàn đã chứng minh khả năng nhanh chóng triển khai hoạt động giám sát ở khoảng cách xa căn cứ thường trực của họ tại Cornwall.

Trong khi đó, việc tàu tuần tra Neustrashimy và tàu đổ bộ Alexander Shabalin của Nga đi qua Eo biển Anh là một thử nghiệm khác về khả năng của Hải quân Anh trong việc theo dõi tàu quân sự giữa dòng giao thông dân sự dày đặc.

Trực thăng Merlin của Hải quân Hoàng gia Anh tham gia chiến dịch giám sát tàu Nga.

Đại tá James Hall, Chỉ huy trưởng căn cứ RAF Candrose, nhận xét về kết quả chiến dịch: "Tôi thực sự tự hào về các binh sĩ của chúng ta. Họ một lần nữa chứng minh Vương quốc Anh sẵn sàng đáp trả ngay lập tức mọi thách thức tác chiến.

Nhiệm vụ này là một phần của cuộc tập trận lớn hơn mang mật danh "Ice Strike". Mục tiêu chính là kiểm tra tốc độ và hiệu quả triển khai của các đơn vị trực thăng Merlin từ căn cứ chính và đưa toàn bộ lực lượng đến bất cứ đâu".

Ông Hall nói thêm: "Những chuyến xuất kích này là một thử nghiệm quan trọng. Chúng tôi đã chứng minh cho chính mình, cho các đối thủ và cho toàn đất nước thấy chúng tôi đã sẵn sàng và có khả năng bảo vệ biên giới suốt ngày đêm. Phi hành đoàn máy bay Merlin sẽ cất cánh ngay khi nhận được tín hiệu đầu tiên".

Hải quân Hoàng gia Anh đã tăng cường nỗ lực trong bối cảnh phương Tây ngày càng lo ngại về cái gọi là "hạm đội bóng tối" của Nga. Điều này đề cập đến một mạng lưới tàu thuyền mà Nga sử dụng để xuất khẩu dầu và hàng hóa khác nhằm né tránh lệnh trừng phạt quốc tế.

Anh đang tăng cường các biện pháp đối phó một cách có hệ thống với mạng lưới hậu cần này. Là một phần trong chiến lược ngăn chặn nguồn thu chảy vào hỗ trợ Quân đội Nga, chính quyền Anh đã áp đặt hạn chế đối với hơn 500 tàu thuyền.

Một tín hiệu khác cho thấy sự sẵn sàng của Anh trong việc trấn áp mạnh tay các nỗ lực né tránh lệnh trừng phạt là việc bắt giữ tàu chở dầu Smyrtos vào tháng 6 năm nay.

Việc triển khai lực lượng hải quân hiện tại trùng khớp với giai đoạn mới nhất của áp lực ngoại giao và kinh tế gia tăng từ phía Anh đối với Nga, liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Chính phủ Anh đã nhiều lần nhấn mạnh họ không tìm kiếm sự đối đầu trực tiếp với Nga, nhưng sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine chừng nào giao tranh ở Ukraine còn tiếp diễn.