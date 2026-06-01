Giải mã thế lực đứng sau hàng chục nghìn tấn bạc, đủ sức làm rung chuyển thị trường hơn 4 nghìn tỷ USD

Bạc là một trong những kim loại đầu tiên được con người phát hiện và sử dụng, với lịch sử kéo dài hơn 5.000 năm. Từ thời cổ đại, bạc đã đóng vai trò đặc biệt trong đời sống kinh tế, thương mại và văn hóa của nhân loại, đồng thời là một trong những nền tảng đầu tiên của hệ thống tiền tệ thế giới.

Nếu vàng thường được xem là biểu tượng của quyền lực và sự giàu có thì bạc lại là kim loại gắn liền với các hoạt động giao thương hàng ngày, đến mức nhiều nền văn minh cổ đại từng xây dựng cả hệ thống kinh tế dựa trên bạc. Ngày nay, bạc mang trong mình vai trò kép, vừa là nguyên liệu công nghiệp thiết yếu, vừa là tài sản đầu tư. Chính đặc tính này khiến bạc trở thành một trong những kim loại có ảnh hưởng sâu rộng nhất tới nền kinh tế toàn cầu.

Theo một số phân tích, hơn một nửa nhu cầu bạc hàng năm trên thế giới đến từ các lĩnh vực công nghiệp. Sự bùng nổ của các lĩnh vực năng lượng mặt trời, xe điện, điện tử và làn sóng xây dựng hạ tầng AI tiêu thụ lượng lớn linh kiện dẫn điện khiến thâm hụt nguồn cung bạc ngày càng trầm trọng.

Đây là một trong những động lực tạo nên con sóng bạc lớn nhất lịch sử kéo dài từ năm 2025 đến đầu 2026. Có thời điểm, bạc đã vươn lên trở thành tài sản lớn thứ 2 toàn cầu, chỉ sau vàng. Dù vậy, với đặc tính đầu cơ rõ rệt, biến động của bạc thường mạnh hơn vàng.

Thế lực đứng sau 15 nghìn tấn bạc

Trong một thị trường quy mô hơn 4 nghìn tỷ USD, tưởng chừng khó có 1 thế lực nào có thể chi phối, iShare Silver Trust (SLV) lại nổi lên với tầm ảnh hưởng vượt xa những con số. SLV ra đời từ tháng 4/2006, do “gã khổng lồ” BlackRock quản lý, hoạt động như một ETF bạc vật chất được tổ chức dưới hình thức quỹ tín thác.

Sau gần 20 năm hoạt động, SLV đang nắm giữ gần 500 triệu oz bạc, tương đương hơn 15 nghìn tấn bạc vật chất, với quy mô tài sản khoảng 37 tỷ USD. Quy mô này khiến SLV trở thành một trong những “kho bạc” lớn nhất của thế giới tài chính hiện đại, vượt xa lượng bạc dự trữ của nhiều quốc gia.

Sức ảnh hưởng của SLV đối với thị trường bạc toàn cầu không chỉ đến từ quy mô tài sản hàng chục tỷ USD mà còn nằm ở vị trí đặc biệt của quỹ này trong chuỗi liên kết giữa thị trường tài chính và thị trường bạc vật chất.

Nói cách khác, SLV đã biến bạc từ một loại hàng hóa công nghiệp và kim loại quý tương đối khó tiếp cận thành một tài sản tài chính có thể được mua bán dễ dàng như cổ phiếu. Chính khả năng kết nối dòng vốn khổng lồ của giới đầu tư với thị trường bạc vật chất đã giúp SLV trở thành một nhân tố có sức ảnh hưởng vượt xa một quỹ ETF thông thường.

Tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài thị trường đầu tư

Trước khi SLV ra đời vào năm 2006, nhà đầu tư muốn đặt cược vào giá bạc thường phải mua bạc vật chất, giao dịch hợp đồng tương lai hoặc đầu tư vào cổ phiếu các công ty khai thác bạc. Những hình thức này đều có những rào cản nhất định như chi phí lưu trữ, yêu cầu ký quỹ hoặc rủi ro vận hành doanh nghiệp.

Sự xuất hiện của SLV đã xóa bỏ gần như toàn bộ các rào cản đó. Chỉ cần mua một chứng chỉ quỹ trên sàn chứng khoán, nhà đầu tư từ bất kỳ đâu trên thế giới cũng có thể tiếp cận trực tiếp với biến động giá bạc. Điều này đã mở cánh cửa cho một lượng vốn khổng lồ từ các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính và nhà đầu tư cá nhân đổ vào thị trường bạc.

Ảnh hưởng lớn nhất của SLV nằm ở cơ chế tạo lập và mua lại chứng chỉ quỹ. Khi nhu cầu đầu tư tăng mạnh và dòng tiền chảy vào SLV, các tổ chức tạo lập thị trường phải nộp thêm bạc vật chất để đổi lấy chứng chỉ quỹ mới. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi USD đầu tư mới vào SLV có thể chuyển hóa thành nhu cầu mua bạc thật trên thị trường. Khi dòng vốn đủ lớn, nhu cầu này có khả năng tác động trực tiếp đến cán cân cung – cầu bạc toàn cầu.

Một yếu tố khác khiến SLV có ảnh hưởng lớn là vai trò như một chỉ báo tâm lý thị trường. Dòng vốn vào hoặc ra khỏi quỹ thường phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư đối với lạm phát, lãi suất, sức mạnh đồng USD và triển vọng kinh tế toàn cầu. Khi nhà đầu tư lo ngại lạm phát gia tăng hoặc bất ổn kinh tế, dòng tiền thường chảy mạnh vào các tài sản trú ẩn như vàng và bạc.

Ngược lại, khi lãi suất tăng cao và khẩu vị rủi ro cải thiện, dòng vốn có thể rút khỏi các quỹ kim loại quý. Vì vậy, giới giao dịch hàng hóa, các công ty khai thác bạc và cả ngân hàng trung ương thường theo dõi biến động của SLV như một tín hiệu quan trọng về xu hướng thị trường.

Ảnh hưởng của SLV còn vượt ra ngoài phạm vi thị trường đầu tư. Bạc là nguyên liệu chiến lược đối với nhiều ngành công nghiệp như điện tử, năng lượng mặt trời, xe điện và thiết bị y tế. Khi dòng tiền đầu cơ hoặc đầu tư đổ mạnh vào SLV, lượng bạc vật chất bị hút vào kho lưu ký của quỹ có thể làm giảm nguồn cung sẵn có trên thị trường. Điều này có thể góp phần đẩy giá bạc tăng lên, từ đó ảnh hưởng tới chi phí đầu vào của các doanh nghiệp sản xuất trên toàn cầu.

Tóm lại, SLV không trực tiếp quyết định giá bạc nhưng có khả năng khuếch đại hoặc làm suy yếu các xu hướng thị trường thông qua dòng vốn đầu tư. Trong một thị trường mà nguồn cung tăng chậm còn nhu cầu công nghiệp ngày càng lớn, mọi thay đổi trong lượng bạc nắm giữ của SLV đều có thể tạo ra những tác động đáng kể đối với cán cân cung cầu và kỳ vọng giá cả.