"Giải mã "Tết lớn" của Bia Saigon: Khi giá trị gắn kết đến từ chính những "lời mời" thân thuộc

Niềm vui gắn kết: Khởi nguồn cho một mùa "Tết lớn"

Trong tâm thức của người Việt, "Tết lớn" thường được gắn liền với những mâm cao cỗ đầy, những phong bao lì xì nặng trĩu hay sự trang hoàng của nhà cửa. Thế nhưng, khi nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, chúng ta dần nhận ra rằng giá trị thực sự của Tết không nằm ở hình thức bên ngoài. Điều mà mỗi người thực sự khát khao khi mùa xuân gõ cửa nằm ở sự gắn kết - là bữa cơm đoàn viên cùng gia đình, là giây phút tất niên bên bạn bè, đồng nghiệp, hay khoảnh khắc tụ họp của tình làng nghĩa xóm.

Tuy nhiên, không hiếm những lúc dù ở ngay cạnh nhau, mỗi người lại chần chừ trong việc mở lời. Những khoảng cách vô hình về thế hệ, những bận rộn riêng tư vô tình tạo nên những rào cản, khiến sự gắn kết đôi khi trở nên xa vời ngay trên chính bàn tiệc Tết.

Thấu hiểu tâm lý đó, Bia Saigon đã chọn một hướng tiếp cận gần gũi nhưng cũng thực tế khi lấy "lời mời" - một nét văn hóa giao tiếp đặc trưng và mộc mạc của người Việt - làm cầu nối cho sự gắn kết. Thông qua chuỗi hoạt động nhất quán được triển khai từ online và offline, Bia Saigon đã chứng minh, khi một lời mời chân tình được cất lên chính là lúc niềm vui gắn kết được lan tỏa và tạo thành tinh thần "Tết lớn" đúng nghĩa.

Lời mời trên bàn tiệc: Bộ sưu tập 8 lon bia thay cho lời mở đầu duyên dáng

Hành trình gắn kết của Bia Saigon bắt đầu từ chính bàn ăn gia đình và những buổi tiệc tất niên thân mật. Tại đây, Bia Saigon đã biến những lon bia quen thuộc thành những "lời mời" thông qua bộ sưu tập 08 phiên bản giới hạn.

Mỗi lon bia trong bộ sưu tập mang theo một gợi ý hành động vô cùng gần gũi như "Kính một ly" thể hiện sự kính trọng dành cho bậc trưởng bối hoặc "Đối một câu", "Chúc một câu" khơi gợi lại những nét đẹp văn hóa truyền thống hay "Ăn một miếng", "Ngồi một chút" đều là những lời quan tâm tinh tế để giữ chân khách nán lại chơi xuân, kéo dài những khoảnh khắc sum vầy.

Bộ sưu tập giới hạn của Bia Saigon gồm 8 phiên bản lon, đại diện cho 8 cách gửi trao lời mời ngày Tết quen thuộc của người Việt.

"Tết nào về quê mình cũng hơi "ngại" vì không biết bắt chuyện với các bác, các chú thế nào cho tự nhiên. Nhưng đợt Tết rồi, cầm lon Bia Saigon có dòng chữ "Kính một ly", mình thấy việc bắt chuyện bỗng nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn hẳn. Những thông điệp nhỏ trên lon bia thực sự giúp bàn tiệc nhà mình rôm rả và gần gũi hơn nhiều.", anh Minh Quân (28 tuổi, TP.HCM) chia sẻ về trải nghiệm tại buổi tiệc tất niên gia đình.

Không riêng gia đình anh Quân, những bàn tiệc khắp mọi miền đã trở nên cởi mở hơn với sự hiện diện của những lon bia "lời mời" từ Bia Saigon. Lon bia lúc này không chỉ là thức uống, mà là một "công cụ" giúp những người vốn dĩ ngại ngùng có thể mở lời một cách duyên dáng nhất. Khi lời mời được trao đi tự nhiên, khoảng cách được kéo lại gần, giúp mỗi người dễ dàng cảm nhận được tinh thần gắn kết và niềm vui thực sự của "Tết lớn".

Lời mời trên không gian số: Gắn kết mọi miền với "Một Lời Mời, Tỏa Tết Lớn"

Không dừng lại ở bàn tiệc đầu năm, Bia Saigon đã khéo léo mở rộng không gian gắn kết lên nền tảng số với hoạt động "Một Lời Mời, Tỏa Tết Lớn", khuyến khích người dùng sử dụng chính 8 thông điệp trên vỏ lon làm nguồn cảm hứng để chia sẻ những câu chuyện chào đón Tết của riêng mình.

Thử thách này đã tạo nên một sân chơi thú vị, nơi mỗi người có thể khoe khéo sự tự hào về văn hóa vùng miền. Chẳng hạn, một gia đình ở miền Tây có thể thực hiện video "Hát một bài" theo phong cách đờn ca tài tử đặc trưng, hay những bạn trẻ miền Bắc cùng nhau "Góp một chuyện" bên bếp lửa hồng gói bánh chưng.

Sức hút của trào lưu này càng được cộng hưởng mạnh mẽ nhờ sự đồng hành của các nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng như Châu Muối, Vĩnh Thích Ăn Ngon, Út Về Vườn, hay Dân Bùi Xứ Nẫu. Các nhà sáng tạo nội dung đã mang đến những thước phim chân thực về những khung cảnh đón Tết đặc trưng của quê mình, tạo nên những khía cạnh đặc sắc riêng về "Tết lớn".

Các nhà sáng tạo nội dung: Vĩnh Thích Ăn Ngon, Châu Muối, Út Về Vườn… hào hứng tham gia Thử thách "Một Lời Mời, Tỏa Tết Lớn"

Hơn 1 tháng triển khai, hoạt động đã tạo nên một làn sóng "lời mời" tỏa đi khắp mọi miền. Hàng trăm đoạn video, hàng nghìn lượt tương tác được tạo ra mà sau đó là vô số khoảnh khắc gắn kết đúng nghĩa được ghi lại và chia sẻ rộng khắp.

Từ những thông điệp giản dị trên vỏ lon bia cho đến làn sóng chia sẻ trên mạng xã hội, tất cả đã gắn kết mọi người, mọi nhà, cùng mở ra một năm mới ngập tràn những điều tích cực. Qua những hoạt động thực tiễn được triển khai, Bia Saigon cũng đã đem đến một định nghĩa cho "Tết lớn" vượt trên những giá trị vật chất. "Tết lớn" là khi mỗi người mở lòng, gác lại những bề bộn cá nhân để trao đi và nhận lại những lời mời chân tình.

* Người dưới 18 tuổi không được sử dụng rượu, bia. Đã sử dụng rượu, bia thì không lái xe.