Giải mã sức hút TV LG NanoCell AI 2025: điều gì tạo nên "cơn sốt" 15.000 lượt mua chỉ trong 3 tháng?

Khi thị trường TV ngày càng cạnh tranh, để chinh phục được người dùng, các thương hiệu không chỉ cần đầu tư vào công nghệ hiển thị mà còn phải mang đến một trải nghiệm khác biệt, toàn diện và quan trọng là có mức giá hợp lý. Với NanoCell, LG đã khéo léo dung hòa tất cả những yếu tố đó, tạo nên một dòng sản phẩm cận cao cấp đang được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn.

Chỉ trong vòng ba tháng kể từ khi lên kệ, TV LG NanoCell AI 2025 đã ghi nhận hơn 15.000 lượt mua tại hệ thống Điện máy Xanh. Con số này cho thấy nhu cầu mạnh mẽ của người tiêu dùng đối với một dòng TV hội tụ đủ các yếu tố: hình ảnh đẹp, âm thanh sống động, trải nghiệm cá nhân hóa thông minh và giá cả hợp lý.

Ngay từ khi ra mắt, công nghệ NanoCell đã tạo dấu ấn với khả năng tái tạo màu sắc rực rỡ, sống động và tinh khiết hơn hẳn màn hình LED truyền thống. Nhờ công nghệ hạt nano siêu nhỏ, từng khung hình, từ cảnh phim đến những trận game kịch tính, đều được hiển thị chân thực và sắc nét. Đặc biệt, dù mang đến chất lượng hình ảnh vượt trội, TV NanoCell vẫn giữ mức giá dễ tiếp cận với nhiều gia đình Việt - thế hệ mới nhất có giá chỉ từ khoảng 13 triệu đồng.

Năm 2025, dòng TV NanoCell tiếp tục được LG nâng cấp mạnh mẽ với bộ xử lý α7 AI thế hệ thứ 8. "Bộ não" mới này giúp xử lý chuyển động mượt mà, tăng cường độ chi tiết và chiều sâu. Song song đó, công nghệ 4K Upscaling tiếp tục được ứng dụng để khôi phục lại các chi tiết bị mất ở nội dung có độ phân giải thấp, nâng tầm trải nghiệm hình ảnh lên chuẩn 4K sắc nét, rõ ràng.

Không chỉ dừng ở phần nhìn, thế hệ TV LG NanoCell AI 2025 còn mang tới nhiều cải tiến về phần nghe. Công nghệ AI Sound Pro tạo nên hiệu ứng âm thanh vòm ảo 9.1.2, lan tỏa khắp không gian tạo cho người xem cảm giác như đang ngồi trong rạp chiếu phim. Đặc biệt, TV còn có khả năng nhận diện nội dung để tinh chỉnh âm thanh cho phù hợp.

Điểm mới hấp dẫn nhất, và cũng là yếu tố khiến thế hệ TV LG NanoCell năm nay được bàn tán nhiều nhất, chính là tính năng AI Thấu Cảm. Thay vì chỉ cá nhân hóa dựa trên lịch sử chung, chiếc TV này có khả năng nhận diện giọng nói từng người nhờ Voice ID. Khi bạn ra lệnh, NanoCell không chỉ nghe và thực hiện, mà còn biết chính xác ai đang nói để đưa ra những đề xuất được cá nhân hóa. Không dừng lại ở giải trí, NanoCell AI 2025 còn tích hợp Microsoft Copilot, hỗ trợ tìm kiếm thông tin nhanh chóng, mở rộng vai trò của chiếc TV thành một công cụ thông minh phục vụ nhiều nhu cầu hàng ngày.

TV LG NanoCell AI 2025 còn có thể đóng vai trò như một trung tâm điều khiển nhà thông minh, giúp bạn quản lý các thiết bị gia dụng thông minh chỉ trên một giao diện trực quan duy nhất.

Để đáp ứng nhiều không gian sống, TV LG NanoCell AI 2025 có dải kích thước đa dạng, từ 43 inch gọn gàng cho căn hộ nhỏ, 55 - 65 inch phổ biến cho phòng khách, cho tới 86 inch cho trải nghiệm giải trí chuẩn cao cấp. Với sự linh hoạt này, NanoCell AI 2025 trở thành lựa chọn dễ tiếp cận trong phân khúc trung - cận cao cấp, vừa đáp ứng ngân sách, vừa mang lại trải nghiệm công nghệ tiên tiến khó tìm thấy ở các dòng sản phẩm cùng tầm giá.

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần đưa TV LG NanoCell AI 2025 đến gần hơn với người dùng chính là chiến lược phân phối. LG đã chọn Điện máy Xanh – hệ thống bán lẻ điện máy hàng đầu – làm đối tác phân phối đặc quyền cho dòng sản phẩm này.

Tại Điện máy Xanh, khách hàng có thể dễ dàng sở hữu TV LG NanoCell AI 2025 nhờ chính sách mua trả chậm 0% lãi suất, giúp giảm áp lực tài chính khi mua sắm dòng TV cận cao cấp. Bên cạnh đó, dịch vụ bảo hành mở rộng lên đến 4 năm mang lại sự an tâm trọn vẹn, trong khi các chương trình ưu đãi định kỳ và hỗ trợ lắp đặt tận nơi giúp trải nghiệm mua sắm trở nên thuận tiện và đáng giá hơn. Đại diện LG cho biết: "Sự hợp tác này không chỉ mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện hơn, mà còn đảm bảo người dùng nhận được những quyền lợi và giá trị thiết thực nhất".

Hợp tác chiến lược giữa LG và Điện máy Xanh vừa khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa hai thương hiệu lớn, vừa mở ra cơ hội vàng để khách hàng sở hữu siêu phẩm TV LG NanoCell AI 2025.

Ngay lúc này, người dùng mua TV LG NanoCell AI 2025 tại Điện máy Xanh không chỉ được giảm sốc đến 4 triệu, mà còn được tặng kèm nhiều phần quà hấp dẫn như máy giặt lồng ngang, quạt đứng, máy xay thịt (áp dụng tuỳ sản phẩm), voucher mua sắm Urbox lên đến 4 triệu và gói ứng dụng giải trí cao cấp (bao gồm FPT Play, VieON…). Nếu bạn đang tìm kiếm một TV thông minh, trải nghiệm hình ảnh sống động cho căn nhà của mình, đây chính là lựa chọn không thể bỏ qua.