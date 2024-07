Giải mã siêu phản diện mới của Captain America: Bản sao của Hulk nhưng xịn hơn

Red Hulk sẽ chính thức có màn chào sân MCU trong bom tấn Captain America: Brave New World. Là một trong những “phản diện tin đồn” lâu đời nhất của vũ trụ điện ảnh này, Red Hulk hứa hẹn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong phần phim lẻ thứ 4 dành cho Đội trưởng Mỹ nói riêng, và tương lai của MCU nói chung.



Nguồn gốc xuất thân của Red Hulk trong nguyên tác

Red Hulk trong truyện tranh chính là tướng Thaddeus E. “Thunderbolt” Ross, và được tạo ra bởi nhóm Intelligencia - Ảnh: Internet.

Trong truyện tranh Marvel, câu chuyện về nguồn gốc của Red Hulk bắt đầu sau loạt sự kiện World War Hulk, khi những vệ tinh từng hút cạn các bức xạ gamma trong cơ thể Hulk được bí mật sử dụng bởi một nhóm siêu phản diện có tên Intelligencia, do MODOK và The Leader cầm đầu. Sau khi nghiên cứu kỹ càng, nhóm này đã lựa chọn một trong những đối thủ lớn nhất của Hulk, tướng “Thunderbolt” Ross, trở thành vật thí nghiệm mới để tạo ra Red Hulk.



Ross hiểu rất rõ những biện pháp thỏa hiệp chưa bao giờ có tác dụng với Bruce Banner, và cũng luôn lo sợ việc Hulk sẽ trở lại Trái Đất sau khi bị hội Illuminati trục xuất. Ngoài ra, với nỗi ám ảnh lâu năm liên quan đến Người khổng lồ xanh, Ross đã đồng ý tiếp nhận các bức xạ gamma và trở thành một phiên bản Hulk khác với làn da đỏ gắt - như là biện pháp duy nhất để ngăn chặn viễn cảnh Banner trở về và phá hủy Trái Đất. Tuy nhiên, dù có nguồn gốc phản diện và được tạo ra nhằm mục đích tiêu diệt Hulk, Red Hulk sau này lại “tu tâm đổi tính” và dần trở thành một người hùng trên những trang truyện tranh Marvel.

Vì sao Red Hulk lại có làn da đỏ thay vì xanh như Hulk?

Cái tên Red Hulk đến từ làn da đỏ đặc trưng của nhân vật này - Ảnh: Internet.

Marvel không giải thích trực tiếp nguyên nhân dẫn đến những thay đổi về sắc tố da của Red Hulk, thế nhưng họ đã “cài cắm” khá nhiều chi tiết để lý giải cho hiện tượng này. Đầu tiên, Red Hulk được tạo ra bởi bức xạ gamma đã qua chỉnh sửa, thay vì tiếp xúc với nguồn năng lượng gốc như Hulk. Thứ hai, các loại tia vũ trụ cũng được sử dụng trong quá trình biến đổi này và nhiều khả năng khiến cho làn da của Red Hulk mang màu đỏ thẫm.



Bên cạnh những nguyên nhân về các phản ứng hóa học khác nhau hay những khác biệt về mã gen của mỗi đối tượng, làn da đỏ có thể còn liên quan đến các năng lực độc đáo của Red Hulk , trong đó có thể kể đến việc liên tục gia tăng nhiệt độ cơ thể dựa trên mức độ tức giận. Cuối cùng, về mặt thẩm mỹ, việc lựa chọn một tone màu nóng cho Red Hulk giúp Marvel có thể tạo ra sự đối lập hoàn toàn so với làn da xanh mát rượi của Hulk, và cũng là cách giúp độc giả phân biệt được 2 nhân vật này trong cùng một khung truyện.

Những sức mạnh của Red Hulk

Red Hulk sở hữu sức mạnh thể chất phi thường tương tự như Hulk - Ảnh: Internet.

Về cơ bản, Red Hulk có thể xem như một phiên bản khác của Hulk, nhưng lại sở hữu nhiều năng lực vượt trội hơn. Trước hết, phải nhắc đến việc tính cách, trí tuệ và mưu trí của tướng Ross vẫn được bảo toàn nguyên vẹn khi biến đổi thành Red Hulk, trong khi Banner thường xuyên mất kiểm soát và chỉ nghĩ đến việc đập phá mỗi khi trở thành Hulk. Trong phiên bản điện ảnh, Banner đã tìm được cách thỏa hiệp với Hulk, qua đó tạo ra Smart Hulk - sự “dung hợp” giữa 2 nhân cách này. Ngoài ra, series She-Hulk cho thấy Banner giờ đây đã cực kỳ thuần thục trong việc biến hình có chủ đích, cũng như kiềm chế cảm xúc tốt hơn khi ở trong trạng thái Hulk.



Một số giả thuyết chỉ ra rằng Marvel Studios sẽ tiến hành hoán đổi đặc điểm của Hulk và Red Hulk trên màn ảnh lớn. Nếu như Hulk đang ngày càng trở nên điềm đạm, thì Red Hulk sẽ là một con quái vật tôn thờ bạo lực đúng nghĩa, ít nhất là trong dự án Captain America: Brave New World sắp tới. Như đã nêu trên, Red Hulk có thể tự gia tăng nhiệt độ cơ thể đến mức cực đoan, đồng thời còn sở hữu khả năng hấp thụ nhiều loại năng lượng khác nhau chứ không chỉ giới hạn ở bức xạ gamma.

Những thay đổi so với nguyên tác và vai trò của Red Hulk trong Captain America: Brave New World

Tướng Ross và Red Hulk sẽ có nhiều thay đổi so với phiên bản truyện tranh khi tái xuất trong Captain America 4 - Ảnh: Internet.

Dựa trên trailer đầu tiên của Captain America: Brave New World, có thể thấy thay đổi lớn nhất (về Red Hulk) so với truyện tranh Marvel nằm ở con đường sự nghiệp của tướng Ross. Trên màn ảnh lớn, Ross xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim The Incredible Hulk (2008) với vai trò đại tướng, rồi tiếp tục góp mặt trong Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) và Black Widow (2021) với chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Trong đó, ông luôn mang tham vọng có thể kiểm soát quyền hạn của đội Avengers và đặt dưới sự giám sát của chính phủ.



Với lần trở lại sắp tới, Ross sẽ trở thành Tổng thống mới của Hoa Kỳ sau những sự kiện xảy ra với Tổng thống Ritson trong series Secret Invasion. Như vậy, nếu trở thành Red Hulk như trong nguyên tác, Ross sẽ nắm trong tay cả sức mạnh thể chất lẫn quyền lực chính trị vượt trội.

Trailer đầu tiên của Captain America: Brave New World - Video: Marvel Studios.

Tuy nhiên, dựa vào phân cảnh Nhà Trắng bị phá hủy nghiêm trọng trong trailer của Captain America: Brave New World, nhiều khả năng Ross không thể tự kiểm soát chính mình khi trở thành Red Hulk, và thậm chí còn bị “giật dây” bởi một thế lực bí ẩn khác. Đó có thể chính là Samuel Stern/The Leader - nhân vật đã được xác nhận là phản diện chính của bom tấn này, và sẽ được đảm nhận bởi diễn viên Tim Blake Nelson. Samuel Stern từng góp mặt trong The Incredible Hulk và chính là người đã vô tình tạo ra Abomination. Như đã nêu trên, The Leader và nhóm Intelligencia chính là những kẻ đã tạo ra Red Hulk trong truyện tranh Marvel.

Đoạn trailer mới nhất của cho thấy một trận chiến giữa Red Hulk và Sam Wilson/tân Captain America là điều không thể tránh khỏi. Đây sẽ là một cơ hội rất tốt để Marvel Studios có thể cho thấy một Captain America không có huyết thanh siêu chiến binh sẽ làm những gì để đối đầu với đối thủ hoàn toàn trên cơ mình về mặt sức mạnh thể chất. Ngoài ra, màn chào sân với vai trò phản diện của Red Hulk sẽ mở ra cơ hội để nhân vật này tiếp tục phát triển và gia nhập các tổ đội phản anh hùng khác trong tương lai, ví dụ như Thunderbolt.

Captain America: Brave New World sẽ ra mắt vào ngày 14/2/2025.

Nguồn: ScreenRant