Giải mã nỗi sợ lái xe dưới trời sấm sét: Rất an toàn, miễn là không làm điều này

Ngày 5/6/2024, khu vực Hà Nội đã xảy ra mưa lớn kèm theo hàng nghìn cú sấm sét dội xuống đất. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 9 giờ sáng 5/6/2024, tổng cộng có tất cả 10.215 cú sét đã đánh ở Hà Nội, trong đó có 7.025 cú sét dội xuống đất, số còn lại đánh trên không trung. Theo thống kê, đây là con số kỷ lục, chưa nơi nào có trước đây.

Trong bối cảnh đó, trên mạng xã hội và các hội nhóm về xe đã xuất hiện nhiều bài thảo luận về việc liệu lái ô tô trong điều kiện thời tiết có sấm sét như vậy có an toàn hay không?

Có an toàn khi ngồi trong ô tô dưới trời sấm sét?

Theo The Globe and Mail, có một quan niệm sai lầm khi cho rằng lốp xe ô tô bằng cao su sẽ bảo vệ người trong xe khỏi bị sét đánh. Ngồi trong ô tô có thể là một nơi an toàn, song khung kim loại của xe mới là thứ bảo vệ người lái chứ không phải lốp xe.

Theo giới chuyên gia, khung kim loại của xe ô tô có tác dụng dẫn điện chạy xung quanh người ngồi trong xe, giống nguyên lý lồng Faraday giúp người ngồi bên trong không bị sét đánh.

Nguyên lý lồng Faraday hay định luật lồng Faraday áp dụng theo định luật Faraday về nguyên lý cảm ứng điện từ, dựa trên tính chất điện trường bên trong bề mặt vật dẫn bằng 0 nên trường hợp bên ngoài có tích điện thì người bên trong lồng cũng không bị giật.

Thông thường, khung vỏ của ô tô được làm bằng kim loại, tương tự như một chiếc lồng sắt. Với các vật liệu bên trong xe như vỏ bọc, cách âm,… sẽ giúp tạo ra lớp bảo vệ chống lại điện trường bên ngoài, qua đó nếu có dòng điện đi qua, người ngồi bên trong xe gần như không bị ảnh hưởng nhiều.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng nhận định rằng nếu người lái vô tình chạm vào các bộ phận bằng kim loại bên trong xe, họ có thể trở thành nguồn dẫn điện và đối mặt với nguy hiểm. Ngoài ra, các bộ phận khác trong ô tô cũng có thể bị hư hỏng nếu không may chiếc xe đó bị sét đánh trúng.

Khung kim loại ô tô hoạt động giống như lồng Faraday.

Nên làm gì khi lái xe trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt?

Các chuyên gia cho rằng mặc dù ngồi trong xe an toàn trong điều kiện thời tiết có sấm sét, song người lái cũng không nên cố gắng chạy xe trong điều kiện thời tiết như vậy. Thay vào đó, hãy cố gắng tìm một nơi để trú và chờ đợi cơn giông qua đi.

Bên cạnh đó, người ngồi trong xe cũng cần chú ý không chạm vào các bề mặt tĩnh điện. Các bề mặt kim loại bên trong nội thất có thể khiến người ngồi bên trong bị giật khi chạm vào trong thời tiết mưa dông sấm sét.

Cuối cùng, để đảm bảo an toàn, người lái cũng nên thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng xe để đảm bảo các bộ phận đều hoạt động hiệu quả, cũng như cập nhật tình hình thời tiết để hạn chế tối đa việc phải đi lại trong điều kiện thời tiết có sấm sét.