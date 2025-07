Giải mã "nội công" của con chip ADC đầu tiên mà Việt Nam chỉ mất 6 tháng thiết kế, thế giới cần 1- 2 năm

Việt Nam ra mắt chip ADC "Make in Vietnam": Bước ngoặt làm chủ công nghệ lõi

Ngày 29/6 vừa qua, CT Group đã chính thức ra mắt bản thiết kế chip ADC (Analog-to-Digital Converter) với tên gọi CTDA200M . Đây là một cột mốc quan trọng, đánh dấu khả năng của Việt Nam trong việc tự chủ thiết kế một loại chip điện tử phức tạp, có chức năng chuyển đổi tín hiệu tương tự (analog) thành tín hiệu số (digital).

Chip CTDA200M sở hữu độ phân giải 12bit và tốc độ lấy mẫu lên tới 200 MSPS (Mega Sample Per Second). Đây được xem là bản thiết kế chip ADC 12bit tốc độ 200 MSPS đầu tiên của Việt Nam, do đội ngũ Diginal – một thành viên của CT Group – thực hiện.

Điều đáng chú ý là, mặc dù việc thiết kế một chip ADC tương tự thường mất khoảng1- 2 năm (tủy vào công nghệ và độ khó), đội ngũ của CT Group đã hoàn thành bản thiết kế chỉ trong 6 tháng , thể hiện năng lực và sự quyết tâm lớn của doanh nghiệp.

Chip CTDA200M dự kiến sẽ được sản xuất bởi TSMC (Đài Loan - Trung Quốc). Sau đó, quy trình đóng gói và hoàn thiện sẽ được thực hiện tại nhà máy sản xuất chip bán dẫn ATP của CT Semiconductor vào tháng 11/2025, trước khi chính thức thương mại hóa vào tháng 12/2025.

Bản thiết kế chip ADC.

Vậy chip ADC là gì?

ADC (Analog-to-Digital Converter) và DAC (Digital-to-Analog Converter) được ví như những "cầu nối" then chốt giữa thế giới vật lý và dữ liệu dạng số.

ADC chuyển đổi tín hiệu analog - như âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ thành tín hiệu số để chip xử lý, còn DAC thực hiện quá trình ngược lại, điều khiển loa, động cơ hoặc các hệ thống cảm biến.

Trong an ninh – quốc phòng, chúng được tích hợp trong hệ thống radar, vũ khí điều khiển chính xác, máy bay không người lái (UAV), hệ thống giám sát và dẫn đường.

Trong nông nghiệp thông minh, ADC/DAC hỗ trợ cảm biến đo độ ẩm, nhiệt độ, chất lượng đất, điều khiển hệ thống tưới tiêu tự động, giúp tối ưu năng suất và tiết kiệm tài nguyên.

Đối với ô tô tự hành, chúng giữ vai trò then chốt trong các hệ thống camera, cảm biến LiDAR, radar và hỗ trợ lái thông minh, giúp phương tiện phát hiện và xử lý tình huống nhanh chóng.

Trong các thiết bị AI và điện tử tiêu dùng, ADC/DAC có mặt ở micro, tai nghe, loa thông minh, thiết bị thực tế ảo (VR), giúp tái tạo âm thanh, hình ảnh chân thực, mượt mà.

Trong y tế, chúng ứng dụng trong máy siêu âm, máy đo nhịp tim, thiết bị chẩn đoán hình ảnh (CT, MRI), nâng cao độ chính xác và độ tin cậy trong chẩn đoán, điều trị.

Vì sao chip ADC quan trọng với Việt Nam?

Trong giai đoạn 3 của chuyển đổi số - giai đoạn phát triển cao nhất với trọng tâm là trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và tự động hóa toàn diện - khả năng số hóa thế giới thực trở thành nền tảng bắt buộc. Chip ADC (Analog-to-Digital Converter) chính là thành phần cốt lõi đảm nhiệm vai trò này.

Về mặt kỹ thuật, ADC có nhiệm vụ chuyển đổi tín hiệu analog liên tục (ví dụ: âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ, áp suất) thành tín hiệu số, giúp bộ vi xử lý (MCU), FPGA hoặc các hệ thống AI có thể xử lý và đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác. Các thông số kỹ thuật quan trọng như độ phân giải (resolution), tốc độ lấy mẫu (sampling rate) và mức nhiễu (noise level) quyết định trực tiếp đến độ chính xác, độ tin cậy và hiệu suất của toàn bộ hệ thống.

Ở giai đoạn chuyển đổi số hiện nay, các hệ thống yêu cầu khả năng thu thập và phân tích dữ liệu theo thời gian thực (real-time data acquisition), đồng thời xử lý khối lượng thông tin khổng lồ với độ trễ cực thấp (ultra-low latency).

ADC chính là "cửa ngõ" kết nối hàng tỷ cảm biến trên các nền tảng IoT, vận hành robot công nghiệp, điều khiển xe tự hành, tối ưu hóa dây chuyền sản xuất thông minh (smart factory), cũng như hỗ trợ các ứng dụng y tế chính xác (precision medicine).

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM và ông Trần Kim Chung, Chủ tịch CT Group ra mắt bản thiết kế chip hôm 29/6.

Đối với Việt Nam, việc tự thiết kế và phát triển chip ADC không chỉ giúp nâng cao năng lực công nghệ mà còn đưa đất nước lên vị thế cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt ở khâu thiết kế (front-end design) và tối ưu hệ thống (system-level optimization), vốn mang lại giá trị gia tăng lớn nhất. Làm chủ công nghệ lõi giúp giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu linh kiện chiến lược, tăng tỷ lệ nội địa hóa, đồng thời đảm bảo kiểm soát chất lượng và bảo mật ngay từ khâu đầu tiên.

Quan trọng hơn, chip ADC đóng vai trò nền tảng trong việc xây dựng các hệ sinh thái số: từ đô thị thông minh, lưới điện thông minh (smart grid), nông nghiệp chính xác (precision agriculture), đến các giải pháp y tế số (digital healthcare). Đây chính là bước đệm để Việt Nam phát triển các sản phẩm "Make in Vietnam" có hàm lượng công nghệ và trí tuệ cao, sẵn sàng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Vì vậy, chip ADC không chỉ là một linh kiện điện tử, mà còn được xem như "chìa khóa công nghệ" giúp Việt Nam bứt phá trong giai đoạn chuyển đổi số toàn diện, khẳng định vị thế quốc gia trên bản đồ công nghệ toàn cầu.