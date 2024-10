Marvel Studios đón chào dịp Halloween năm nay với một dự án đậm chất huyền bí, với các yếu tố như phù thủy, phép thuật và cả những hiện tượng khoa học không thể lý giải. Đó chính là series Agatha All Along, vốn được xem là phần phim ăn theo WandaVision - tác phẩm truyền hình đầu tiên của Marvel.



Không chỉ đưa “cô hàng xóm lắm chuyện” Agnes/Agatha Harkness trở lại màn ảnh, Agatha All Along còn mang đến một nhân vật bí ẩn và chỉ được biết đến với tên gọi Teen. Ngay từ khi xuất hiện, cậu thanh niên trẻ tuổi với niềm đam mê phép thuật mãnh liệt này đã khiến khán giả phải tò mò về nguồn gốc xuất thân cũng như vai trò của cậu trong cả series. Đã có hàng tá giả thuyết được đặt ra, hàng loạt “thuyết âm mưu” được xây dựng. Thế nhưng, đáp án đúng thì chỉ có một, và đã được Marvel Studios lý giải trong tập phim mới nhất: Teen chính là Billy, một trong hai cậu con trai của Wanda Maximoff/Scarlet Witch.

Thân phận thực sự của Teen cuối cùng cũng được hé lộ trong tập 5 của Agatha All Along - Ảnh: Internet.

Nói một cách chính xác, Marvel Studios không trực tiếp đề cập đến danh tính thực sự của Teen. Tuy nhiên, dựa vào rất nhiều chi tiết khác nhau, ví dụ như lời nhận xét đầy mỉa mai của Agatha: “Đúng là mẹ nào con nấy”, sức mạnh thao túng tâm trí, hay cả tạo hình với chiếc vương miện trên đầu, cậu thanh niên tưởng chừng ngây thơ này không thể là ai khác ngoài Billy Maximoff/Billy Kaplan/Wiccan.



Trong nguyên tác truyện tranh, Billy Maximoff được Wanda tạo ra từ một mảnh linh hồn của Mephisto - ác quỷ lừng danh từng được đề cập đến trong tập 3 của Agatha All Along. Khi Mephisto lấy lại sức mạnh của mình, Billy buộc phải bỏ mạng, và sau này tái sinh trong cơ thể của Billy Kaplan, trong khi người anh em của cậu, Tommy Maximoff, lại trở thành Tommy Shepherd. Sau này, dù đã lấy lại được toàn bộ ký ức liên quan đến gia đình Maximoff, Billy vẫn giữ lại cái tên Billy Kaplan và bắt đầu hành trình siêu anh hùng của mình.

Lấy biệt danh là Wiccan, Billy trở thành một trong những thành viên đầu tiên của biệt đội Young Avengers, cùng với Nathaniel Richards/Iron Lad, Eli Bradley/Patriot và Teddy Altman/Hulkling - đồng thời cũng là bạn trai của Billy. Đây cũng là nhóm siêu anh hùng mà Marvel Studios đang tích cực xây dựng trong nhiều năm qua, với các thành viên như Kate Bishop, Cassie Lang hay Kamala Khan/Ms. Marvel.

Trong truyện tranh, Billy Maximoff được sinh ra từ một mảnh linh hồn của ác quỷ Mephisto - Ảnh: Internet.

Sức mạnh của Billy Maximoff đã phần nào được thể hiện trong series WandaVision. Trong khi cậu anh trai, Tommy, thừa hưởng siêu tốc độ từ người bác Peter Maximoff, Billy lại có nhiều nét tương đồng với Wanda. Cậu sở hữu khả năng thao túng thực tại, thao túng các nguyên tố tự nhiên, dịch chuyển tức thời, thần giao cách cảm, chữa lành vết thương cùng với khả năng bay lượn. Billy thậm chí còn có thể quan sát được cả những thực tại song song trong đa vũ trụ Marvel.



Trong tập phim mới nhất của Agatha All Along, Billy cũng đã phần nào thể hiện siêu năng lực đáng sợ của bản thân sau những mâu thuẫn gay gắt với Agatha Harkness. Không còn là một phù thủy tập sự ngây thơ như khi mới xuất hiện, sau khi lộ danh tính, Billy đã lập tức thao túng tâm trí hai phù thủy khác là Jen và Lilia để nhấn chìm Agatha xuống đầm lầy. Sau đó, chính cậu cũng ra tay với họ, để lại một dấu hỏi lớn về số phận của nhóm những phù thủy đang chinh phục “Con Đường” sau khi tập 5 khép lại.

3.jpgBilly Maximoff sở hữu khả năng thao túng tâm trí thượng thừa tương tự như Scarlet Witch - Ảnh: Internet.

Câu hỏi lớn nhất đặt ra lúc này chính là việc vì sao Billy có thể sống sót sau sự kiện tại Westview trong WandaVision vào 3 năm trước. Trong phiên bản truyền hình, Billy và Tommy là sản phẩm được tạo ra bởi Wanda và chỉ có thể tồn tại trong môi trường “mái vòm phép thuật” bao phủ thị trấn Westview. Tuy nhiên, sau khi nhận ra sai lầm của mình, Wanda đã quyết định thu hồi mái vòm đó, dẫn đến sự diệt vong anh em Tommy và Billy.



Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự biến chất của Wanda trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness, khi cô lợi dụng cuốn sách Darkhold để có thể đi đến một thực tại khác, nơi hai đứa con của mình thực sự tồn tại. Trong đoạn kết của WandaVision, Wanda cũng đã vô tình nghe được lời kêu cứu của Tommy và Billy, cho thấy dường như “linh hồn” của hai cậu nhóc vẫn còn tồn tại sau khi mái vòm phép thuật bị phá hủy.

Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng Billy Maximoff của vũ trụ Earth-616 (vũ trụ chính của MCU), vốn dĩ chỉ là sản phẩm của phép thuật và chưa bao giờ là một cá thể con người hoàn chỉnh. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Billy trong Agatha All Along, dù mang đến khá nhiều bất ngờ cho người hâm mộ, cũng để lại nhiều nghi vấn lớn. Có lẽ câu trả lời sẽ được Marvel Studios chính thức mang đến trong 4 tập phim còn lại của series. Và đến khi đó, chúng ta sẽ biết được chuyện gì đã xảy ra với gia đình 4 người nhà Maximoff sau sự kiện chấn động tại Westview.

Nguồn: ScreenRant