Venom là một trong những nhân vật nổi bật và thành công nhất trong vũ trụ điện ảnh Spider-Verse mà Sony đang xây dựng. Tuy nhiên, trải qua 2 dự án phim riêng, nguồn gốc xuất thân của phản anh hùng này vẫn chưa thực sự được lý giải rõ ràng. Tất cả những gì khán giả biết, cho đến thời điểm hiện tại, là Venom thuộc một chủng loài ký sinh đến từ ngoài không gian.



Bí ẩn trên sẽ chính thức được giải mã trong Venom: The Last Dance, phần cuối cùng trong loạt phim dành cho Venom, dự kiến ra mắt vào ngày 25/10 năm nay. Theo đoạn trailer được công bố trước đó, dự án điện ảnh này sẽ có bối cảnh rộng lớn hơn, vượt ra ngoài phạm vi Trái Đất, và hé lộ cả về Klyntar - hành tinh quê nhà của Venom.

Trailer chính thức đầu tiên của Venom: The Last Dance - Video: Sony Pictures.

Nguồn gốc của hành tinh Klyntar trong truyện tranh

Klyntar là tên hành tinh quê nhà và cũng là tên gọi chung cho chủng tộc ký sinh vũ trụ - Ảnh: Internet.

Trong truyện tranh Marvel, Klyntar là một hành tinh nhân tạo, nơi Venom sinh ra và cũng là quê nhà của các loài ký sinh vũ trụ (symbiote) dù chúng trôi nổi trong khắp các ngóc ngách của thiên hà rộng lớn. Cả Klyntar và các symbiote đều là sản phẩm sáng tạo của thực thể nguyên thủy Knull - một “vị thần” ra đời từ trước cả khi vũ trụ hình thành và cai trị khu vực được biết đến với tên gọi “living abyss” (tạm dịch: Địa ngục sống).



Klyntar đóng vai trò như một vương quốc ký sinh (Symbiote Throneworld), là vùng không gian cho phép Knull có thể cai trị và tạo ra những cá thể symbiote của mình. Những symbiote này có vai trò dập tắt mọi loại năng lượng sáng xâm nhập vào trong địa ngục sống - nơi kết nối chặt chẽ với sức mạnh của Knull. Điều đó đặt hắn vào thế đối đầu với các Celestial có khả năng tỏa ra hào quang rực rỡ - những thực thể mà hắn có thể dùng đội quân symbiote khổng lồ của mình “nuốt trọn” trong nhiều thiên niên kỷ.

Cuối cùng, dưới sự can thiệp của Thor, một số symbiote đã thoát ra khỏi sự kìm hãm của Knull và nổi dậy chống lại hắn. Sau khi thấm nhuần những tư tưởng về sự cao thượng và danh dự, các symbiote này tự coi bản thân là “đặc vụ vũ trụ” và giam cầm Knull vào trung tâm của Symbiote Throneworld, đồng thời đổi tên hành tinh đó thành Klyntar - đồng thời cũng là cái tên dùng cho tất cả các chủng tộc ký sinh vũ trụ. Trong ngôn ngữ của symbiote, Klyntar có nghĩa là “cái lồng”.

Về diện mạo bên ngoài, Klyntar cũng giống như bất kỳ hành tinh tự nhiên nào khác trong vũ trụ, là nơi khởi nguồn của các symbiote, và từng được nhiều siêu anh hùng Marvel ghé thăm. Tuy nhiên, sau khi Knull được giải thoát nhờ cơn thịnh nộ mà Carnage giáng xuống Trái Đất, hắn đã phá hủy Klyntar và biến các tổ hợp cộng sinh tại đây thành một đội quân rồng ký sinh. Điều này đã vô tình tạo ra một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất mà Venom/Eddie Brock và các siêu anh hùng khác phải đối mặt trong lịch sử Marvel.

Sức mạnh của các symbiote Klyntar

Các symbiote về cơ bản sở hữu bộ năng lực tương đối giống nhau - Ảnh: Internet.

Các symbiote do Knull tạo ra trên Klyntar, về cơ bản, đều sở hữu năng lực và sức mạnh giống nhau - được thể hiện rất rõ qua Venom. Mục tiêu của Knull khi sáng tạo ra chủng tộc này là chống lại các vị thần tối cao, chính vì vậy, các cá thể ký sinh vũ trụ đều tiềm ẩn khả năng to lớn, đủ để phá hủy các hành tinh, các vì sao, và thậm chí là những nhân vật thánh thần. All-Black the Necrosword, thanh kiếm từng được sử dụng bởi phản diện Gorr the God Butcher trong Thor: Love and Thunder, là một trong những sáng tạo ký sinh quyền năng nhất của Knull, được thiết kế đặc biệt phục vụ mục đích này.



Ký sinh Klyntar là những cá thể vô định hình, có thể tùy ý thay đổi hình dạng, kích thước thành bất cứ thứ gì mà chúng muốn. Đặc trưng của chủng tộc này là bộ tua có chức năng như các chi phụ, được sử dụng linh hoạt tương tự như tơ nhện của Spider-Man. Ngoài ra, vì là loài ký sinh, các Klyntar cũng luôn phải tìm kiếm vật chủ thích hợp để có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình, và thậm chí là còn trao siêu năng lực cho chính vật chủ đó.

Dẫu vậy, mỗi Klyntar lại sở hữu một vài khác biệt trong năng lực. Ví dụ, khả năng “thao túng” vũ khí của Carnage là kỹ năng mà Venom không thể bắt chước. Ngoài ra, phản diện này còn sở hữu bộ nhớ di truyền - nghĩa là những symbiote được sinh sản vô tính có thể sao chép và cải thiện năng lực của “cha mẹ” mình. Điều đó khiến cho các cá thể ký sinh trẻ tuổi thường hung hăng và đáng sợ hơn.

Một vài năng lực đặc biệt khác của symbiote, như đã được Venom thể hiện, bao gồm kéo dài sự sống cho vật chủ, cơ thể bất hoại, siêu sức mạnh và giác quan nhạy bén không hề thua kém Spider-Man.

Những thay đổi của Klyntar phiên bản điện ảnh

Klyntar đã được thay đổi khá nhiều khi bước lên màn ảnh lớn - Ảnh: Internet.

Một trong những khác biệt lớn nhất mà Sony đã tạo ra khi đưa các loài ký sinh Klyntar lên màn ảnh lớn chính là việc Venom trở thành Klyntar duy nhất không bị khuất phục bởi sự khát máu và bản năng hủy diệt, thậm chí còn có lòng trắc ẩn. Các bộ phim của Sony miêu tả Klyntar như một chủng tộc ngoài hành tinh có tính thù địch cao mà Venom là ngoại lệ duy nhất. Ngoài ra, dù đã nhiều lần đề cập đến quê nhà, đồng thời còn sở hữu vốn kiến thức sâu rộng về vũ trụ, Venom lại chưa bao giờ nhắc đến Knull - “cha đẻ” thực thụ của symbiote.



Dựa theo trailer đầu tiên của Venom: The Last Dance, kẻ thù của Venom dường như không phải một Klyntar, mà là một Xenophages. Đây là chủng tộc ngoài hành tinh tương tự như symbiote, nhưng được sinh ra để săn đuổi và hấp thụ các loài ký sinh vũ trụ. Chính vì vậy, cuộc xâm lược Trái Đất trong phần phim này dường như sẽ đến từ nhiều thế lực khác nhau ngoài không gian và đặt Venom vào thế phải đối đầu với cả đồng loại lẫn khắc tinh của mình.

Một đội quân Klyntar hùng hậu sẽ đổ bộ lên Trái Đất trong phần phim cuối cùng của Venom - Ảnh: Internet.

Xét về quy mô, thật khó để Venom: The Last Dance là lựa chọn để Sony có thể khai thác một nhân vật tầm cỡ như Knull. Tuy nhiên, cuộc xâm lược Trái Đất của Klyntar không khỏi khiến người hâm mộ nhớ đến bộ truyện King in Black của Marvel. Trong đó, Knull đã kéo một đội quân symbiote mới đến hành tinh xanh và nhanh chóng khiến các siêu anh hùng mạnh nhất nơi này phải khuất phục, trong đó bao gồm cả Sentry - “Superman” của Marvel.



Bước lên màn ảnh lớn, cuộc xâm lược này có lẽ sẽ xuất phát từ động cơ và tham vọng của Riot - phản diện chính trong phần phim đầu tiên: Đó là nuốt chửng Trái Đất cùng các cư dân tại nơi này. Đây chính là bản năng của symbiote trong thời kỳ sơ khai nhất. Dẫu vậy, Venom: The Last Dance vẫn có thể là một cú chuyển mình của Sony khi họ mang đến một trong những phản diện đáng sợ nhất của Marvel, mở đường cho nhiều dự án khác trong tương lai và cứu lấy Spider-Verse đang gặp rất nhiều khó khăn sau hàng loạt thất bại của Morbius hay Madame Web.

Nguồn: ScreenRant