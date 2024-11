Giải mã kết quả đột biến của Vingroup: Bất động sản và ô tô cùng lập kỷ lục, mảng du lịch lần đầu báo lãi sau 8 năm

Tập đoàn Vingroup vừa qua đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024 với doanh thu thuần kỳ lên tới 62.850 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế của Vingroup đạt 2.015 tỷ đồng, cao thứ 3 trong lịch sử và là cao nhất kể từ năm 2020 tới nay.

Kết quả này nâng tổng doanh thu thuần hợp nhất trong 9 tháng đầu năm 2024 đạt 126.916 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2024 đạt 4.069 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu chuyển nhượng bất động sản lập đỉnh mới

Trong cơ cấu doanh thu quý 3/2024 của Vingroup, mảng kinh doanh chuyển nhượng bất động sản thu về 38.146 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay. Kết quả này nâng doanh thu chuyển nhượng bất động sản 9 tháng lên 65.260 tỷ đồng.

Theo Vingroup, kết quả này có được nhờ việc bàn giao các dự án Vinhomes Ocean Park 2 – 3 và ghi nhận kết quả kinh doanh tại dự án Vinhomes Royal Island trong kỳ.

Doanh số bán hàng đạt 89.586 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm và doanh số chưa ghi nhận đạt 123.038 tỷ đồng tại thời điểm cuối Quý 3/2024, nhờ kết quả bán hàng khả quan tại các đại đô thị.

Dịch vụ khách sạn du lịch, vui chơi giải trí có lãi trở lại

Sau 31 quý báo lỗ liên tiếp, mảng dịch vụ khách sạn du lịch, vui chơi giải trí của Vingroup vừa có lãi trở lại trong quý 3/2024, đạt 504 tỷ đồng. Qua đó, kết quả 9 tháng chỉ còn lỗ 822 tỷ đồng.

Tập đoàn cho biết, lượng khách quốc tế lưu trú tại các cơ sở Vinpearl trong 9 tháng đầu năm 2024 tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt trội so với mức tăng trung bình 43% của thị trường. Doanh thu của VinWonders trong quý 3/2024 cũng tăng trưởng 52% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, tổng doanh thu từ mảng khách sạn du lịch, vui chơi giải trí là 2.552 tỷ đồng, mức cao thứ 2 trong lịch sử (chỉ kém quý 3/2019) và tăng gần 80% so với quý 2/2024.

Doanh thu mảng sản xuất cao kỷ lục khi VinFast thành hãng xe bán chạy nhất thị trường

Tháng 9/2024 VinFast chính thức trở thành thương hiệu xe bán chạy số 1 thị trường Việt Nam với hơn 9.300 xe đã được bàn giao tới người tiêu dùng, vượt qua các hãng xe nước ngoài tại thị trường nội địa. Đây là lần đầu tiên một thương hiệu ô tô điện vươn lên dẫn đầu thị trường.

Nhờ đó, số lượng xe bàn giao quý 3/2024 đạt 21.912 xe, tăng 66% so với quý 2/2024 và 116% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, VinFast bàn giao 44.260 ô tô điện, tăng 108% so với cùng kỳ năm 2023.

Thời gian tới, VinFast đẩy mạnh bàn giao tối thiểu 20.000 xe VF 3 ngay trong năm nay, mục tiêu hoàn thành kế hoạch giao 80.000 xe trong năm 2024 này.