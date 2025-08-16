Giải mã hấp lực của khu đô thị xanh Eco Riverside giữa lòng Hải Phòng

Các đô thị ven sông như Eco Sanctuary (Malaysia) hay Discovery Bay (Hong Kong – Trung Quốc) đã đặt chuẩn vàng cho bất động sản xanh như: vị trí chiến lược, tiện ích đồng bộ, môi trường sống hài hòa thiên nhiên. Những dự án này không chỉ là nơi an cư mà còn là kênh đầu tư bền vững với giá trị tăng trưởng mạnh mẽ nhờ cảnh quan độc đáo và hệ sinh thái sống trọn vẹn.

Tại Việt Nam, Eco Riverside – phân khu trung tầng cuối cùng của khu đô thị sinh thái Ecorivers, Hải Phòng sở hữu định vị tương tự. Với 300 căn hộ được "chốt" chỉ sau 1 giờ mở bán, dự án là minh chứng cho sức hút không thể cưỡng lại từ vị trí, tiện ích, giá trị sống xanh và uy tín chủ đầu tư.

Tâm điểm kết nối, giá trị bền vững

Eco Riverside (Khu căn hộ trung tầng ven sông - Riverside Apartment thuộc dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình – Ecorivers) tọa lạc tại phường Tân Hưng, Hải Phòng, liền kề các trục giao thông huyết mạch, đồng thời nổi bật với vị trí phong thủy tuyệt đẹp khi nằm sát bờ sông Thái Bình khoáng đạt.

Dự án khai thác triệt để công thức "nhất cận thị – nhị cận giang – tam cận lộ", mang lại lợi thế kép: không gian sống trong lành, thoáng đãng bên sông và tâm điểm kết nối đến các khu vực lân cận. Eco Riverside còn đón đầu làn sóng bất động sản cao cấp dành cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và quản lý làm việc tại các khu công nghiệp liền kề, trở thành lựa chọn lý tưởng cho cả an cư lẫn đầu tư.

Eco Riverside bán hết giỏ hàng 300 căn hộ chỉ sau 60 phút

Hội tụ trọn vẹn tất cả những yếu tố đắt giá nhất mà nhà đầu tư đang kiếm tìm, không ngạc nhiên khi Eco Riverside trở thành dự án trung tầng được săn đón nhất tại khu vực.

Đỉnh cao sống xanh, hiện đại

Eco Riverside bao gồm 5 tòa tháp 10 tầng với 845 căn hộ, đa dạng từ Studio (33m²) đến Penthouse Duplex (580m²). Dự án được quy hoạch thông minh theo phong cách Singapore với mật độ xây dựng thấp, tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và luồng gió sông, tạo nên không gian sống khoáng đạt, gần gũi thiên nhiên. Chủ đầu tư đặc biệt dành tới 20ha diện tích cho cây xanh và mặt nước, biến dự án thành một ốc đảo xanh hiếm có giữa lòng đô thị.

Tiện ích bể bơi bốn mùa tại Eco Riverside

Hệ sinh thái tiện ích tại Eco Riverside là minh chứng sống động cho một chuẩn sống "all-in-one" đẳng cấp. Từ bể bơi, phòng gym, sân tennis, công viên ánh sáng, sân thể thao… đến hơn 50 tiện ích toàn khu Ecorivers như trường liên cấp, hồ điều hòa, phố thương mại, quảng trường nhạc nước - tất cả được kết nối hài hòa trong một không gian ven sông thơ mộng. Nơi đây, nhịp sống hiện đại và sôi động mang đậm hơi thở địa phương hòa quyện cùng sự an yên, dịu dàng của thiên nhiên, tạo nên tổ ấm lý tưởng cho cả người mua ở thực lẫn giới đầu tư.

Chủ đầu tư uy tín, tiềm năng sinh lời vượt trội

Được phát triển bởi nhà sáng lập Ecopark – thương hiệu tiên phong trong bất động sản sinh thái tại Việt Nam, Eco Riverside thừa hưởng kinh nghiệm và thành công từ Ecopark Hưng Yên, nơi ghi dấu ấn với mức giá tăng trưởng vượt bậc từ 2x triệu/m² lên 10x triệu/m² chỉ sau vài năm. Ecopark cũng được vinh danh nhiều lần với các giải thưởng uy tín như "Khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam" và "Dự án bất động sản xanh tốt nhất" - minh chứng cho chất lượng, tiến độ và thiết kế đồng bộ của các dự án. Với nền tảng uy tín này, Eco Riverside mang đến sự an tâm lớn cho khách hàng.

Không gian xanh của Eco Riverside

Đặc biệt, mức giá khởi điểm từ 1,3 tỷ đồng/căn hộ là một lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh nguồn cung bất động sản chất lượng còn khan hiếm và giá cả thì ngày càng neo cao. Với quy mô 10 tầng với số lượng căn hộ không quá lớn, dự án tạo lập một hệ sinh thái sống thoáng đãng, đảm bảo sự riêng tư nhưng vẫn gắn kết cộng đồng, khẳng định vị thế là mảnh ghép cao tầng đẳng cấp nhất hoàn thiện khu đô thị Ecorivers. Bên cạnh đó, tiềm năng tăng giá của Eco Riverside còn đến từ từ xu hướng tăng trưởng chung của thị trường Hải Phòng – thành phố đang vươn mình mạnh mẽ.

Căn hộ Eco Riverside có giá từ 1,3 tỷ đồng

Eco Riverside đang được đánh gia là dự án tiên phong khai phá chuẩn sống mới tại vùng đô thị Hải Phòng – Hải Dương sau sáp nhập. Với nhu cầu lớn từ người mua nhà, chủ đầu tư cho biết dự kiến sẽ đẩy nhanh tiến độ mở bán các toà tiếp theo vào cuối tháng này, hứa hẹn tạo nên một cơn "sóng" mới trên thị trường bất động sản khu vực.