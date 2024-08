Giải mã cơn sốt "Siêu nhân Sói", phiên bản Wolverine khiến fan phát cuồng trong bom tấn mới nhất nhà Marvel

Deadpool & Wolverine đã mang đến một “bữa tiệc cameo” cực kỳ thịnh soạn và hoành tráng để thỏa mãn sự mong đợi của người hâm mộ, và phần nào đó là tri ân các phiên bản siêu anh hùng nằm ngoài MCU trước đây. Trong đó, khán giả đã được gặp lại rất nhiều gương mặt quen thuộc như Wesley Snipes (vai Blade), Jennifer Garner (Elektra) hay Chris Evans (Human Torch). Và dĩ nhiên, không thể không kể đến các phiên bản khác nhau của chính chàng người sói Logan trong đa vũ trụ Marvel.



Hugh Jackman rõ ràng vẫn là một Wolverine quá đỗi hoàn hảo đối với rất nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên, bom tấn mới nhất của Marvel Studios còn mang đến một biến thể Wolverine khác mà không ít người đã mong mỏi, ao ước trong nhiều năm qua: Đó chính là phiên bản được thủ vai bởi Henry Cavill, nam diễn viên từng xuất hiện trong rất nhiều giả thuyết, hàng tá tin đồn, hàng vạn “thuyết âm mưu” xoay quanh nhân vật dị nhân này, đặc biệt là sau khi Disney mua lại 20th Century Fox và rục rịch lên kế hoạch reboot toàn bộ thương hiệu X-Men.

Đối với cộng đồng người hâm mộ, Henry Cavill từng là lựa chọn số 1 cho vai Wolverine thời kỳ “hậu Hugh Jackman”

Khả năng diễn xuất và kinh nghiệm với dòng phim siêu anh hùng đã giúp Henry Cavill trở thành ứng cử viên nặng ký cho vai Wolverine - Ảnh: Internet.

Sau dự án Logan (2017), Hugh Jackman đã chính thức nói lời chia tay với Wolverine và thậm chí còn từng khẳng định sẽ không trở lại với vai diễn này. Đó chính là lý do vì sao khi Disney mua lại 20th Century Fox vào năm 2019, đã có rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet liên quan đến dàn diễn viên mới của X-Men nói chung và Wolverine nói riêng. Henry Cavill nổi lên như một ứng cử viên nặng ký sau khi đã chứng tỏ tài năng thông qua vai Superman của DCEU, và một số dự án nặng tính chất hành động khác như The Witcher hay Mission: Impossible.



Tuy nhiên, tính đến thời điểm trước khi Deadpool & Wolverine ra mắt, thông tin Cavill vào vai Logan vẫn luôn chỉ dừng lại ở mức “cho vui” trong cộng đồng người hâm mộ. Nam diễn viên, cùng với một số tên tuổi khác như Daniel Radcliffe hay Taron Egerton, được xem là những lựa chọn hoàn hảo nhất, với điểm trừ duy nhất có lẽ nằm ở chiều cao của Cavill - yếu tố có phần hơi vượt trội so với nguyên tác. Thế nhưng, ở thời điểm đó, tất cả chỉ là ao ước có phần xa vời của khán giả, nhất là khi Marvel Studios vẫn khá đủng đỉnh trong việc khai thác các nhân vật liên quan đến X-Men.

Tin đồn bùng nổ về việc Henry Cavill vào vai Wolverine trong Captain Marvel 2

Đã có nhiều thông tin về việc Captain Marvel 2 sẽ mở đường cho X-Men gia nhập MCU - Ảnh: Internet.

Đầu năm 2020, thông tin về việc Henry Cavill được lựa chọn cho vai Wolverine bỗng nhiên “nóng” trở lại, với rất nhiều nguồn tin uy tín đều đề cập đến vấn đề này, bao gồm cả Just Jared hay Forbes. Những nguồn tin này chỉ ra rằng Cavill sẽ góp mặt trong phần phim lẻ thứ 2 của Captain Marvel (khi đó vẫn chưa có tiêu đề chính thức). Đây là thời điểm cái tên Henry Cavill đang nổi như cồn nhờ thành công của series The Witcher mùa đầu tiên, cùng với nhiều câu chuyện hậu trường thú vị hé lộ khía cạnh đậm chất “mọt sách” của nam diễn viên. Đó chính là lý do vì sao tin đồn anh gia nhập MCU trong vai trò Logan lại khiến nhiều người hâm mộ phải đứng ngồi không yên.



Tuy nhiên, sau tất cả, Captain Marvel 2, hay chính xác hơn là The Marvels, không hề có sự tham gia của Henry Cavill, và cũng chẳng có sự góp mặt của Wolverine. Thay vào đó, đoạn post-credit của bộ phim này hé lộ sự trở lại của Kelsey Grammer trong vai Beast - dị nhân duy nhất của Fox xuất hiện trong The Marvels. Không rõ liệu Marvel Studios có thay đổi kịch bản trong quá trình sản xuất hay không, nhưng cuối cùng thì tin đồn liên quan đến Henry Cavill dường như chỉ giống như một truyền thuyết hư cấu, được nhiều người biết đến nhưng không ai dám chắc có bao nhiêu phần sự thật trong đó vậy.

Giấc mơ có thật với Deadpool & Wolverine

Henry Cavill đã thực sự trở thành Wolverine trên màn ảnh của MCU trong bom tấn mới nhất nhà Marvel Studios - Ảnh: Internet.

Sau The Marvels, Henry Cavill vẫn tiếp tục xuất hiện trong các tin đồn liên quan đến MCU. Tuy nhiên, ít ai còn giữ niềm tin với việc nam diễn viên sẽ thủ vai Wolverine. Thay vào đó, người hâm mộ giờ đây muốn anh trở thành những nhân vật “hầm hố” như Hyperion, Sentry, Doctor Doom hay Captain Britain - siêu anh hùng mà bản thân Cavill từng không ngại ngần bày tỏ niềm yêu thích và sẵn sàng nhập vai nếu có cơ hội.



Ấy vậy mà vào thời điểm ít ai ngờ tới, Henry Cavill lại thực sự trở thành Wolverine, hay chính xác hơn là 1 biến thể của Wolverine, trong đa vũ trụ MCU. Đây cũng có thể xem là một trong những bất ngờ lớn nhất mà Deadpool & Wolverine mang đến, và phản ứng của gã dị nhân bất tử Wade Wilson có lẽ đã thay lời muốn nói của hàng vạn người hâm mộ dòng phim siêu anh hùng.

Cụ thể, khi gặp phiên bản Wolverine do Cavill thủ vai (hay còn được gọi là Cavillerine), Deadpool đã lập tức biến thành một “fanboy” chính hiệu, liên tục bày tỏ sự vui mừng khôn xiết, đồng thời còn hứa hẹn Marvel chắc chắn sẽ đối xử với nam diễn viên tốt hơn những bên khác. Đây có thể xem là màn “cà khịa” nhắm thẳng đến DC khi đã phung phí vai diễn Superman của Henry Cavill, đặc biệt là khi anh đã có màn cameo đầy bất ngờ trong Black Adam, nhưng lại bị cắt vai ngay sau đó, khi James Gunn lên nắm quyền và quyết định đập đi xây lại vũ trụ điện ảnh DC.

Cavillerine chỉ xuất hiện chưa đầy 1 phút trong Deadpool & Wolverine, nhưng chừng đó là quá đủ để khiến cho khán giả, đặc biệt là người hâm mộ lâu năm của Marvel, phải đứng ngồi không yên. Phản ứng của họ là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy họ đang mong mỏi chàng “cựu Superman” về với MCU cùng 1 vai diễn chính thức, lâu dài đến mức nào.

Cơ hội nào cho Cavillerine trong tương lai của MCU?

Liệu Henry Cavill có trở lại MCU trong vai trò Wolverine hay không?

Tính đến thời điểm hiện tại, cả Henry Cavill lẫn Marvel Studios đều chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào liên quan đến tương lai của Cavillerine trong MCU. Đã có những thông tin cho rằng, studio này đang tích cực đàm phán, với một khoản cát-xê khổng lồ, để biến Cavill thành Wolverine chính thức trong loạt phim X-Men của MCU. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn và chưa có bất cứ xác nhận chính thống nào.



Marvel Studios đang tập trung xây dựng và hoàn thiện phần còn lại của Multiverse Saga và có lẽ họ sẽ để dành X-Men cho những câu chuyện sau này. Chính vì vậy, hiện vẫn là quá sớm để nói về dàn diễn viên X-Men mới của MCU, dù Marvel đã “chấm” Michael Lesslie (người từng tham gia dự án The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes) cho vai trò biên kịch bộ phim này. Theo một số nguồn tin cho biết, các dị nhân sẽ chỉ được khai thác kể từ giai đoạn 7, được coi là Mutant Saga, sau khi Multiverse Saga khép lại.

Cần phải lưu ý rằng, Henry Cavill hiện đã 41 tuổi, và có lẽ phải mất ít nhất 4 - 5 năm nữa, Marvel Studios mới có thể cho ra mắt dự án phim lẻ của Wolverine hoặc X-Men. Chính vì vậy, nhiều khả năng Cavillerine chỉ là một màn cameo nhằm thỏa mãn người hâm mộ mà thôi, còn Marvel Studios sẽ tìm kiếm những gương mặt trẻ trung hơn để đảm nhiệm phiên bản Wolverine chính thức của MCU. Tuy nhiên, với một diễn viên đã chứng minh thực lực trong dòng phim siêu anh hùng và sở hữu thể hình lý tưởng như Henry Cavill, tuổi tác có thể không phải vấn đề quá lớn, và Marvel cũng có thể cân nhắc nếu nam diễn viên thực sự phù hợp với tầm nhìn mà họ dành cho Wolverine và X-Men.

Nguồn: ScreenRant