Được cảnh báo, vẫn "sập bẫy"

Ngày 5-8, Công an TP HCM cho biết vừa tìm thấy một nam sinh bị "bắt cóc online". Trước đó, ngày 4-8, gia đình nam sinh 17 tuổi (ngụ phường Chợ Lớn, học sinh cấp 3 ở TP HCM) đến Công an địa phương trình báo con trai mình bị mất tích.

Theo gia đình trước đó, nam sinh có nhắn Zalo cho gia đình nội dung: "Con có chút việc, con đi một tí con về. Con đi cà phê tí con về", nhưng sau đó không thấy về nhà.

Công an phường Chợ Lớn phối hợp Công an TP HCM xác định nam sinh đã lên taxi và di chuyển đến một nhà nghỉ trên phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Trong đêm, công an đã đi gần 350 km đến địa điểm trên. Đến gần 5 giờ ngày 5-8, công an ập vào nhà nghỉ và giải cứu thành công nam sinh này.

Kể lại với công an, nam sinh cho biết được nhà trường tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn "bắt cóc online" nhưng vẫn "sập bẫy". Khi bị kẻ lừa đảo hù dọa, nam sinh đã bán vàng và vay qua app để chuyển khoản cho các đối tượng lừa đảo số tiền 79,9 triệu đồng.