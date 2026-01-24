Giải mã chiến thắng: Huyền thoại bắt penalty của Hàn Quốc lại chính là “quân sư” cho U23 Việt Nam

Một trong những trợ lý thân tín nhất của HLV Kim Sang-sik khi sang Việt Nam làm việc là HLV thủ môn Lee Woon-jae. Cả 2 từng có nhiều năm sát cánh trong màu áo đội tuyển Hàn Quốc. Khi còn thi đấu, ông Lee Woon-jae là thủ môn huyền thoại của bóng đá xứ kim chi.

HLV Kim Sang-sik và trợ lý Lee Woon-jae.

Trận đấu đáng nhớ bậc nhất trong sự nghiệp trợ lý Lee Woon-jae là tứ kết World Cup 2002 gặp Tây Ban Nha. Ông đã cản phá thành công cú đá luân lưu 11m của Joaquin giúp tuyển Hàn Quốc giành chiến thắng và lọt vào bán kết.

Tại K-League, ông Lee Woon-jae đạt thông số cản phá penalty thành công lên tới 44,8%. Vị trợ lý này từng được mệnh danh là “khắc tinh của penalty” khi luôn tạo ra áp lực khủng khiếp lên những cầu thủ đối phương trên chấm 11m.

Trang Xports News (Hàn Quốc) bình luận: “Trong loạt sút luân lưu trận tranh hạng ba, thủ môn Cao Văn Bình của U23 Việt Nam đã thể hiện sự bình tĩnh và có pha cứu thua quyết đoán. Rõ ràng kinh nghiệm được truyền đạt từ ông Lee Woon-jae đã giúp ích đáng kể cho anh.

Trớ trêu thay, cựu thủ thành Lee Woon-jae, biểu tượng của những pha cản phá penalty từng mang đến chiến thắng cho đội tuyển Hàn Quốc, lại hiện diện trong những khoảnh khắc khiến người hâm mộ Hàn Quốc rơi nước mắt tại giải U23 châu Á 2026”.

Thủ môn Cao Văn Bình tỏa sáng trước U23 Hàn Quốc

Trong những giải đấu làm việc trên cương vị HLV thủ môn ĐTQG/U23 Việt Nam, ông Lee Woon-jae đưa ra nhiều tư vấn cho HLV Kim Sang-sik. Cho tới nay, nhiều ý kiến "tham mưu" đến từ trợ lý Lee Woon-jae đã chứng minh được hiệu quả.

Tại AFF Cup 2024, thủ môn Đình Triệu bất ngờ được chọn bắt chính nhưng đã thể hiện ấn tượng và giành giải thưởng Thủ môn xuất sắc nhất giải. Tới loạt giải đấu cho cấp độ U23, thủ thành Trung Kiên là người được giao trọng trách. Ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 với U23 Hàn Quốc, thủ môn Cao Văn Bình tỏa sáng với pha cản phá trên chấm 11m.

U23 Việt Nam 2-2 (luân lưu 7-6) U23 Hàn Quốc (Tranh hạng ba U23 châu Á 2026)