Báo Indonesia hết lời ca ngợi: "U23 Việt Nam đã có một trận chiến phi thường"

Bước vào hiệp phụ với 10 người và thể lực suy giảm, U23 Việt Nam đã chơi phòng ngự kiên cường trước U23 Hàn Quốc để kéo trận đấu vào loạt luân lưu 11m. Trên chấm 11m, đoàn quân áo đỏ thể hiện bản lĩnh khi thực hiện thành công cả 7 loạt đá và giành chiến thắng 7-6. Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam giành tấm HCĐ giải U23 châu Á 2026.

Trang Bola (Indonesia) dành lời khen ngợi cho U23 Việt Nam: "U23 Việt Nam đã có một trận chiến phi thường. "Những chiến binh Sao Vàng" dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã đạt được những kết quả ấn tượng tại giải U23 châu Á 2026 và giành tấm HCĐ".

Thanh Nhàn ăn mừng sau khi thực hiện thành công quả luân lưu 11m quyết định chiến thắng cho U23 Việt Nam

Bola nhấn mạnh vào việc các cầu thủ U23 Việt Nam thậm chí đã 2 lần vươn lên dẫn trước trong thời gian thi đấu chính thức nhờ các bàn thắng của Quốc Việt và Đình Bắc. Khi phải chơi thiếu người, đoàn quân áo đỏ đã duy trì được sự tập trung trong suốt thời gian hiệp phụ và rồi chiến thắng trong loạt "đấu súng".

Bên cạnh đó, Bola cũng tỏ ra tiếc nuối cho U23 Việt Nam khi không thể giành vé đến với Olympic. Theo quy định, giải U23 châu Á cứ cách 4 năm mới đồng thời là vòng loại cho môn bóng đá nam Olympic. Chính vì thế, thành tích lọt vào top 3 giải U23 châu Á 2026 không mang tới tấm vé dự Thế vận hội cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam là đại diện Đông Nam Á duy nhất từng 2 lần vào bán kết U23 châu Á

Trang Bola Sport (Indonesia) so sánh thành tích của 2 đội U23 Việt Nam và U23 Indonesia: "U23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik đã làm tốt hơn so với U23 Indonesia dưới thời HLV Shin Tae-yong. 2 năm trước, U23 Indonesia cũng để thua ở bán kết và bước vào trận tranh hạng ba. Nhưng ở trận tranh hạng ba, đoàn quân của HLV Shin Tae-yong lại thất bại 1-2 trước U23 Iraq".

Cho đến nay, U23 Việt Nam vẫn là đại diện Đông Nam Á đạt thành tích cao nhất tại các VCK U23 châu Á. Đoàn quân áo đỏ có 1 tấm HCB, 1 HCĐ và 2 lần vào tứ kết. Đứng tiếp theo là U23 Indonesia với 1 lần xếp hạng tư chung cuộc. Các đội như U23 Thái Lan hay U23 Malaysia chưa bao giờ tiến xa hơn vòng tứ kết.

U23 Việt Nam 2-2 (luân lưu 7-6) U23 Hàn Quốc (Tranh hạng ba U23 châu Á 2026)

