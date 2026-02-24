Giải Đông Nam Á: Tuyển Việt Nam lấy trọn 3 điểm, Thái Lan đưa Indonesia "trở về mặt đất"?

Ngày 24/2, đội tuyển futsal nữ Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch giải Futsal nữ Đông Nam Á. Ngay ở trận ra quân, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã vấp phải đối thủ mạnh là Australia.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đang là ĐKVĐ giải Futsal nữ Đông Nam Á

Trên BXH FIFA, tuyển Australia (hạng 66 thế giới) thua kém rất nhiều bậc so với tuyển Việt Nam (hạng 11 thế giới). Tuy nhiên, futsal nữ Australia đang cho thấy những bước tiến vượt bậc. Họ vừa có lần đầu tham dự giải Futsal nữ châu Á vào năm 2025 sau khi vượt qua những đối thủ nặng ký như Uzbekistan, Philippines. Thể hình và thể lực là những ưu thế quan trọng của tuyển Australia khi đối đầu với những đội bóng khác thuộc khu vực Đông Nam Á.

Dù vậy, mục tiêu mà tuyển Việt Nam đặt ra vẫn là 3 điểm. Đoàn quân áo đỏ có sự chuẩn bị kỹ càng cho giải đấu với chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Trong tay HLV Nguyễn Đình Hoàng là sự kết hợp của những cái tên giàu kinh nghiệm cùng một số nhân tố mới. Thi đấu tỉnh táo và tận dụng tốt các cơ hội, tuyển Việt Nam có thể tự tin vào một chiến thắng.

Cũng tại bảng đấu của tuyển Việt Nam, trong ngày thi đấu đầu tiên còn có cặp đấu Myanmar vs Philippines. Trận đấu này được đánh giá là khó lường và sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cục diện cuộc đua vào bán kết.

Tại bảng A, trận đấu duy nhất trong ngày ra quân là giữa chủ nhà Thái Lan và Indonesia. Các cầu thủ Thái Lan đang tràn đầy quyết tâm "đòi nợ" Indonesia. Ở SEA Games 33 diễn ra cuối năm 2025, tuyển Indonesia từng tạo nên cú sốc lớn khi ngáng đường Thái Lan tại bán kết. Để rồi đội chủ nhà phải nhìn tuyển Việt Nam giành HCV môn futsal nữ.

Đội tuyển futsal nữ Thái Lan (áo xanh) từng thua sốc trước Indonesia tại SEA Games 33

Trong lần tái đấu này, tuyển Thái Lan được giới chuyên môn nhận định nắm trong tay cơ hội chiến thắng cao hơn hẳn. Voi chiến đã rút ra nhiều bài học và sẽ không nhập cuộc với sự chủ quan nữa. Ở chiều ngược lại, tuyển Indonesia cũng không còn là một ẩn số. Một chiến thắng sẽ giúp tuyển Thái Lan "đặt một chân" vào bán kết đồng thời khiến tuyển Indonesia "trở lại mặt đất" sau tấm HCB SEA Games 33.

Giải Futsal nữ Đông Nam Á 2026 có 7 đội tham dự, chia làm 2 bảng đấu. Bảng A có Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Bảng B có Việt Nam, Australia, Myanmar, Philippines. 2 đội nhất nhì các bảng lọt vào bán kết. Toàn bộ các trận đấu được tổ chức ở Terminal 21 Korat (Nakhon Ratchasima, Thái Lan).

Lịch thi đấu Futsal nữ Đông Nam Á 2026 ngày 24/2 (giờ Việt Nam)

13h30 Việt Nam vs Australia

16h00 Myanmar vs Philippines

18h30 Thái Lan vs Indonesia