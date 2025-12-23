Giải Đông Nam Á: Tuyển Thái Lan thắng 20-0 ngày ra quân, tạo sức ép cho Việt Nam

Tại giải đấu dành cho lứa tuổi U16, đội chủ nhà Thái Lan đã gây ấn tượng mạnh trong ngày ra quân với chiến thắng 20-0 trước U16 Brunei. Các cầu thủ Thái Lan ép sân hoàn toàn và liên tục dứt điểm thành bàn trước sự bất lực của đối phương.

Cặp đấu còn lại, đội tuyển futsal U16 Indonesia thắng 4-2 trước Myanmar. Như vậy, tuyển Thái Lan tạm thời dẫn đầu bảng sau lượt trận đầu tiên với 3 điểm và hiệu số +20. Vị trí thứ hai thuộc về tuyển Indonesia.

Đội tuyển futsal U16 Việt Nam sẽ ra quân trong ngày 24/12. Màn trình diễn đến từ tuyển Thái Lan mang tới sức ép không nhỏ cho đoàn quân áo đỏ trong cuộc cạnh tranh ngôi vô địch.

Ở nội dung U16, giải đấu có 5 đội tham dự. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, 2 đội đứng đầu bảng lọt vào trận chung kết.

BXH vòng bảng giải Futsal U16 Đông Nam Á 2025

Giải đấu cho độ tuổi U19 cũng chứng kiến màn khởi đầu bùng nổ đến từ tuyển Thái Lan. Vẫn trước đối thủ Brunei, đội chủ nhà thi đấu thăng hoa và thắng 9-0. Kết quả này giúp tuyển Thái Lan tạm dẫn đầu bảng A với 3 điểm.

Đội tuyển Futsal U19 Thái Lan thắng 9-0 trong ngày ra quân

Giải đấu cấp U19 có 6 đội tham dự. Các đội được chia làm 2 bảng, mỗi bảng 3 đội. 2 đội đứng đầu mỗi bảng lọt vào bán kết. Đội tuyển futsal U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Thái Lan và Brunei. Cũng giống những đàn em U16, tuyển futsal U19 Việt Nam ra quân vào ngày 24/12.

Trận mở màn bảng B, 2 đội Malaysia và Myanmar hòa nhau 3-3. Bảng đấu này còn 1 đội tuyển nữa là Indonesia.

Lịch thi đấu ngày 24/12

11h30: Futsal U16 Việt Nam vs Futsal U16 Indonesia

20h00: Futsal U19 Việt Nam vs Futsal U19 Brunei