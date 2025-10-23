Giải Đông Nam Á: Tuyển Indonesia nhận 5 tin xấu, tuyển Việt Nam sáng cửa đòi lại ngôi vương

Loạt tin xấu dành cho U22 Indonesia

Theo truyền thông Indonesia, HLV Indra Sjafri có kế hoạch triệu tập 4 cầu thủ nhập tịch và 1 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài cho SEA Games 33. 4 cầu thủ nhập tịch bao gồm: Tim Geypens (FC Emmen – Hà Lan), Dion Markx (TOP Oss – Hà Lan), Ivar Jenner (Utrecht – Hà Lan), Adrian Wibowo (Los Angeles FC – Mỹ). Người còn lại là Marselino Ferdinan (Trencin – Slovakia).

Tuy nhiên, phản hồi từ 5 CLB chủ quản của 5 cái tên nói trên đều không thực sự tích cực. Nhiều khả năng, U22 Indonesia sẽ không thể điền tên nhóm cầu thủ này vào danh sách tham dự SEA Games 33.

Chuyên gia Freddy Muli (Indonesia) nhận định: “Tôi không nghĩ huấn luyện viên Indra Sjafri nên đặt nhiều kỳ vọng vào các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Đặc biệt trường hợp của Marselino Ferdinan mới gia nhập Trencin sẽ rất khó được cấp phép dự SEA Games”.

Marselino Ferdinan (áo đỏ) khó lòng dự SEA Games 33

SEA Games 33 diễn ra trọn vẹn trong tháng 12/2025, không thuộc lịch thi đấu chính thức của FIFA, do đó các CLB không bị bắt buộc phải nhả người. Theo ông Freddy Muli, HLV Indra Sjafri có thể nhờ đến LĐBĐ Indonesia thuyết phục các CLB. Tuy nhiên, mọi chuyện phải được tiến hành thật sớm để chốt phương án nhân sự.

Trang Bola (Indonesia) cũng đồng tình với ý kiến của ông Freddy Muli. Bola cho rằng U22 Indonesia không thể mắc lại sai lầm mà ĐTQG từng gặp phải ở AFF Cup 2024:

“HLV Shin Tae-yong từng điền tên 3 cầu thủ Justin Hubner, Ivar Jenner và Rafael Struick vào danh sách dự AFF Cup 2024. Nhưng cuối cùng chỉ có Rafael Struick được CLB chủ quản cấp phép về thi đấu. Cuối cùng, đội tuyển Indonesia thiếu mất 2 cầu thủ chủ chốt và bị loại ngay từ vòng bảng”.

Cơ hội dành cho U22 Việt Nam?

Nếu không thể bổ sung nhóm cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, U23 Indonesia sẽ sử dụng lực lượng gần giống như ở vòng loại U23 châu Á 2026 và giải U23 Đông Nam Á 2025. Cả 2 giải đấu này, đội bóng xứ Vạn đảo đều không thể đạt được mục tiêu đề ra.

Ở trận chung kết U23 Đông Nam Á, HLV Kim Sang-sik đã cho thấy khả năng “bắt bài” lối chơi của U22 Indonesia. Đoàn quân áo đỏ phong tỏa thành công chân sút nhập tịch Jens Raven và cuối cùng chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Công Phương.

Dàn cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại đã có hơn 1 năm làm việc cùng HLV Kim Sang-sik, trải qua nhiều giải đấu cùng hàng loạt trận đấu giao hữu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc vừa xây dựng được bộ khung ổn định lại vừa tìm ra được những nhân tố chất lượng để bổ sung cho cấp ĐTQG.

HLV Kim Sang-sik đã đánh bại cả ĐTQG lẫn U22 Indonesia trong 1 năm qua

Một lợi thế khác của ông Kim là việc gần như toàn bộ lực lượng U22 Việt Nam đang thi đấu cho các CLB V.League. Kinh nghiệm ở giải đấu hạng cao nhất Việt Nam giúp các cầu thủ trưởng thành vượt bậc. Một số cầu thủ như Văn Khang, Viktor Lê, Phi Hoàng, Văn Trường hay Thái Sơn đã vượt mốc 50 trận ở V.League.

Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều biến số trên con đường hướng tới tấm HCV. Nhưng với những gì đã làm được trong hơn 1 năm qua, HLV Kim Sang-sik và U22 Việt Nam có cơ sở để tin vào việc đòi lại ngôi vương môn bóng đá nam SEA Games.