Giải châu Á: Đội bóng Đông Nam Á trượt vé đầy cay đắng vào ngày cuối

Tại vòng loại Futsal châu Á 2026, cuộc đua giành tấm vé vớt cho đội nhì bảng xuất sắc nhất đã diễn ra đầy kịch tính đến tận những ngày cuối cùng. Do bảng D diễn ra muộn hơn các bảng đấu khác gần 1 tháng, các đội cũng phải hồi hợp chờ đợi để xem tấm vé thuộc về ai.

Ở trận đấu khép lại bảng D, đội tuyển futsal Saudi Arabia đã thi đấu ấn tượng và chỉ để thua 1-2 trước Iraq. Kết quả này giúp tuyển Saudi Arabia lọt vào tốp những đội nhì bảng xuất sắc nhất và giành vé đi tiếp.

Niềm vui của Saudi Arabia là nỗi buồn của Myanmar. Tấm vé vớt được trao cho 7/8 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Nhưng tuyển Myanmar lại xếp ở vị trí thứ 8. Xét về thành tích so sánh, tuyển Myanmar có cùng 3 điểm như 5 đội khác. Đáng tiếc, hiệu số bàn thắng bại của họ lại thua kém.

Tuyển futsal Myanmar (áo trắng) không thể giành tấm vé vớt

Như vậy, danh sách 16 đội tham dự VCK Futsal châu Á 2026 đã hoàn tất. Ngoài chủ nhà Indonesia, 15 đội vượt qua vòng loại bao gồm: Việt Nam, Australia, Thái Lan, Nhật Bản, Iraq, Kyrgyzstan, Iran, Afghanistan, Kuwait, Hàn Quốc, Uzbekistan, Tajikistan, Saudi Arabia, Lebanon và Malaysia.

Giải đấu diễn ra từ 27/1 đến 7/2/2026 tại Jakarta, Indonesia. Đây là lần thứ 8 đội tuyển futsal Việt Nam góp mặt ở VCK Futsal châu Á. Thành tích tốt nhất trong quá khứ của đoàn quân áo đỏ là lọt vào bán kết năm 2016.