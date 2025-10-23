Thua cay đắng dù dẫn trước 2 bàn, tuyển Malaysia "tỉnh mộng" SEA Games?

Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33, đội tuyển nữ Malaysia có trận giao hữu với tuyển Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, kết quả của trận đấu không mang tới niềm vui cho các tuyển thủ cũng như người hâm mộ Malaysia.

Nhập cuộc với quyết tâm cao độ, tuyển Malaysia có được 2 bàn thắng sớm nhờ công của Fazira Sani và Najwa Irdina. Nhưng đội bóng áo vàng dần không còn duy trì được thế chủ động khi đối phương gia tăng sức ép. Phút 42, Wai Ki Cheung ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho tuyển Hong Kong.

Đội tuyển nữ Malaysia dẫn trước 2 bàn nhưng không duy trì được lợi thế

Sang hiệp hai, tuyển Hong Kong tấn công mạnh mẽ và tung ra nhiều pha dứt điểm. Po Yan Chu ghi 2 bàn thắng ở các phút 60 và 68 giúp đội bóng từ khu vực Đông Á lội ngược dòng thắng chung cuộc 3-2.

Tuyển Hong Kong (áo đỏ) lội ngược dòng thắng 3-2

Trận thua trước Hong Kong chỉ ra nhiều vấn đề của tuyển Malaysia. Dù đã đạt được những tiến bộ nhất định, đội bóng áo vàng vẫn chưa thực sự có bước đột phá.

Tại SEA Games 33, tuyển Malaysia cùng bảng với Việt Nam, Philippines và Myanmar. Mục tiêu tuyển Malaysia đặt ra là lọt vào bán kết. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện thời gian qua, họ vẫn chưa thể trở thành thách thức đủ sức cản đường các đội nhóm đầu khu vực như Việt Nam, Thái Lan hay Philippines.

Trong quá khứ, lần duy nhất tuyển nữ Malaysia lọt top 3 tại SEA Games là HCB năm 1995. Nguy cơ trắng tay đang một lần nữa đe dọa đội bóng áo vàng ở SEA Games 33.

Tuyển Malaysia từng gặp Việt Nam 11 và chỉ thắng được 1 trận, thua 10 trận. Trong 11 trận đấu đó tuyển Malaysia ghi được 2 bàn thắng và nhận 56 bàn thua.

Môn bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra từ 4/12 đến 17/12/2025. Tất cả các trận đấu đều được diễn ra tại Chonburi (Thái Lan). Việt Nam vẫn đang là đội tuyển giàu thành tích nhất ở môn bóng đá nữ SEA Games với 8 lần vô địch.