Giải Đông Nam Á: Tuyển Campuchia bất ngờ bỏ giải sau lễ bốc thăm

Đội tuyển futsal Campuchia đã bất ngờ rút lui khỏi giải Futsal Đông Nam Á 2026 chỉ ít ngày sau lễ bốc thăm. Như vậy, giải đấu chỉ còn 8 đội tham dự. Bảng A vẫn giữ nguyên với 4 đội Việt Nam, Thái Lan (chủ nhà), Myanmar và Timor Leste. Trong khi bảng B giảm từ 5 xuống còn 4 đội: Indonesia, Malaysia, Australia và Brunei.

2 bảng đấu giải Futsal Đông Nam Á 2026

Giải Futsal Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Thái Lan từ 5/4 đến 11/4. Ở giải đấu gần nhất vào năm 2024, tuyển Indonesia đã tạo "địa chấn' khi vượt qua Thái Lan để lên ngôi vô địch.

Tuyển Việt Nam đã có tổng cộng 15 lần dự giải với thành tích tốt nhất là ngôi á quân (các năm 2009, 2012 và 2024). Thái Lan là đội tuyển giàu thành tích nhất với 16 lần vô địch. Đứng thứ hai là Indonesia với 2 lần đăng quang.