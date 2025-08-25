Giải Đông Nam Á: Thái Lan lách qua “khe cửa hẹp”, Malaysia bị loại đầy cay đắng

Thái Lan đi tiếp, Malaysia bị loại

Trước lượt trận cuối cùng vòng bảng giải U16 nữ Đông Nam Á 2025, tuyển Thái Lan chịu bất lợi lớn khi thua kém về thành tích so với Malaysia và Myanmar. Kể cả khi thắng trận, đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn không thể tự quyết định tấm vé đi tiếp.

Sức ép lớn khiến U16 nữ Thái Lan bước vào trận cuối vòng bảng có phần nóng vội. Nhà ĐKVĐ Đông Nam Á tấn công dồn dập nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn trước khung thành Singapore.

Mãi tới phút 30, tuyển Thái Lan mới có bàn mở tỉ số nhờ công của Pathram Saengta. Chỉ 3 phút sau, vẫn là Pathram Saengta ghi bàn giúp Voi chiến nhân đôi cách biệt.

Pathram Saengta (số 7) là người hùng của tuyển Thái Lan

2 bàn thắng chớp nhoáng dường như giúp các cầu thủ Thái Lan trút được gánh nặng tâm lý. Họ chơi thanh thoát hơn và chính xác hơn trong những tình huống quyết định. Trước khi hiệp một kết thúc, Pathram Saengta thực hiện thành công quả 11m nâng tỉ số lên 3-0.

Ngay đầu hiệp hai, chân sút số 7 tiếp tục tỏa sáng. Các hậu vệ Singapore một lần nữa kèm người lơi lỏng để cho Pathram Saengta dứt điểm cận thành đưa cách biệt lên thành 4 bàn. Phút 58, Mondida Nomnawan ghi bàn nâng tỉ số lên 5-0 cho tuyển Thái Lan.

Cách biệt 5 bàn là vừa đủ để U16 nữ Thái Lan vượt lên Malaysia và Myanmar trong cuộc đua giành tấm vé cho đội nhì bảng xuất sắc nhất. Sau bàn thắng này, Voi chiến chủ động giảm nhịp độ nhằm giữ vững lợi thế.

Dù vậy, trong những phút còn lại, tuyển Thái Lan vẫn kịp có thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công Kawinthida Kikuntod và Charlotte Ellari để ấn định chiến thắng 7-0.

Khép lại vòng bảng, tuyển Thái Lan đứng nhì bảng C với 3 điểm, hiệu số +6. Họ vào bán kết với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất. Còn Malaysia dù nắm lợi thế lớn trước lượt trận cuối nhưng cuối cùng vẫn ngậm ngùi bị loại.

Xếp hạng thành tích các đội nhì bảng

Danh sách các đội vào bán kết

Ở bảng B, tuyển Việt Nam đánh bại Myanmar với tỉ số 2-0 trong lượt cuối. Như vậy, 3 đội đầu bảng là Indonesia (bảng A), Việt Nam và Australia (bảng C). Thái Lan nhì bảng C và đi tiếp với tấm vé thuộc về đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Theo phân nhánh của ban tổ chức, Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở trận bán kết 1, còn Indonesia chạm trán Australia trong trận bán kết 2.

Lịch thi đấu vòng bán kết

Ngày 27/8 15h30 Việt Nam vs Thái Lan

Ngày 27/8 19h30 Indonesia vs Australia