Trong đợt tập trung tháng 9/2025, HLV Kim Sang-sik đã trao cơ hội cho một loạt nhân tố mới như thủ môn Quan Văn Chuẩn (Hà Nội), hậu vệ Trần Hoàng Phúc (CA TP.HCM), Đinh Quang Kiệt (HAGL), tiền vệ Lý Công Hoàng Anh (\Nam Định), tiền đạo Phạm Gia Hưng (Ninh Bình).

Trong số này, cái tên Đinh Quang Kiệt thu hút nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Trung vệ đang khoác áo HAGL sở hữu chiều cao lên tới 1m96. Dù mới 18 tuổi, Đinh Quang Kiệt đã được đá chính tại V.League trong màu áo đội bóng phố Núi. Ngoài ra, cầu thủ này cũng từng thi đấu cho U17 và U20 Việt Nam.

Đinh Quang Kiệt liệu có thể tạo dấu ấn ở cấp ĐTQG?

Điểm thú vị của Đinh Quang Kiệt là bên cạnh vị trí trung vệ sở trường anh còn được sử dụng trên hàng công. Một số thời điểm cần thiết, các HLV đã xếp trung vệ sinh năm 2007 lên đá tiền đạo nhằm tận dụng chiều cao 1m96.

Một số gương mặt quen thuộc vắng mặt trong đợt tập trung lần này là Filip Nguyễn, Đình Triệu, Bùi Tiến Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh, Đinh Thanh Bình…

Mục tiêu chính trong đợt tập trung ĐTQG tháng 9/2025 là thử nghiệm đội hình. Do trùng lịch với đội U23, HLV Kim Sang-sik sẽ không trực tiếp làm việc với ĐTQG mà giao nhiệm vụ tạm quyền cho HLV Đinh Hồng Vinh. Đội tuyển Việt Nam cũng không thi đấu giao hữu quốc tế mà thay vào đó đá tập 2 trận với CLB Nam Định (ngày 4/9) và CLB CAHN (ngày 7/9).