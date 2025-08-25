Chuyên gia Nhật Bản bất ngờ trở thành HLV tuyển Việt Nam

Theo LĐBĐ Việt Nam (VFF), chuyên gia đến từ Nhật Bản Yutaka Ikeuchi sẽ đảm nhận cương vị HLV trưởng đội U18 Việt Nam. Trước đó, ông từng là cố vấn giám sát kỹ thuật của U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2025 (HLV trưởng U17 Việt Nam tại giải đấu là ông Cristiano Roland).

Chuyên gia Ikeuchi là giảng viên của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) và đã tham gia đào tạo nhiều thế hệ cầu thủ trẻ. Ông cũng từng giữ chức vụ Giám đốc học viện bóng đá nam JFA và HLV trưởng các đội tuyển U15, U16, U17 nam quốc gia Nhật Bản.

HLV Yutaka Ikeuchi sẽ dẫn dắt U18 Việt Nam tham dự giải đấu giao hữu quốc tế Seoul EOU Cup 2025. Giải đấu này được LĐBĐ Hàn Quốc hỗ trợ và quy tụ những đội bóng trẻ từ khắp châu Á.

HLV Yutaka Ikeuchi (trái) sẽ dẫn dắt U18 Việt Nam

8 đội dự giải năm nay bao gồm: U18 Việt Nam, U18 Tuyển chọn LĐBĐ Hàn Quốc, U18 Tuyển chọn K-League, U18 Trung học Gangneung Jungang (Nhật Bản), U18 Đại học Kanto (Nhật Bản), U18 Zhejiang (Trung Quốc), U18 Buriram (Thái Lan) và U18 Johor Darul Ta’zim (Malaysia).

Hướng tới giải đấu, VFF đã công bố danh sách tập trung 32 cầu thủ U18 Việt Nam. Trong đó có nhiều gương mặt từng góp mặt tại VCK U17 châu Á 2025 như thủ môn Hoa Xuân Tín, hậu vệ Nguyễn Hồng Quang, Lê Tấn Dũng, tiền vệ Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, tiền đạo Hoàng Trọng Duy Khang, Nguyễn Văn Bách, Nguyễn Thiên Phú… Đây được xem là lực lượng nòng cốt để đội U18 Việt Nam hướng tới việc nâng cao trải nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời tích lũy nền tảng cho các mục tiêu xa hơn.

Tuy nhiên, đây cũng chưa phải lực lượng quy tụ những cầu thủ tốt nhất lứa tuổi U18 của bóng đá Việt Nam, bởi rất nhiều cầu thủ xuất sắc không góp mặt đợt này do chấn thương hoặc đang bận khoác áo CLB chủ quản thi đấu tại V.League hoặc các giải trẻ quốc gia.

Theo kế hoạch, U18 Việt Nam hội quân vào ngày 25/8, tập luyện tại Hà Nội đến ngày 19/9 trước khi di chuyển sang Hàn Quốc tham dự giải quốc tế Seoul EOU Cup 2025, diễn ra từ 21/9 đến 28/9 tại Seoul.