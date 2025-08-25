Giải Đông Nam Á: Tuyển Việt Nam sẽ đưa Indonesia vào nhánh đấu siêu khó?

Tính đến thời điểm hiện tại, giải U16 nữ Đông Nam Á 2025 đã xác định được 2 đội góp mặt ở vòng bán kết là Indonesia (nhất bảng A) và Australia (nhất bảng C). 2 tấm vé còn lại sẽ được xác định sau loạt trận cuối cùng với 2 trận đấu Việt Nam vs Myanmar (bảng B) và Thái Lan vs Singpore (bảng C).

BXH Bảng B trước lượt trận cuối cùng

Cuộc đọ sức giữa U16 nữ Việt Nam và Myanmar không nhỉ nhằm xác định đội đứng đầu bảng B mà còn ảnh hưởng đến cuộc đua tranh suất dành cho đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Trên BXH thành tích các đội nhì bảng lúc này, Malaysia dẫn đầu với 3 điểm cùng hiệu số +3. Tiếp theo là Myanmar cũng có 3 điểm và hiệu số +3 nhưng ghi ít bàn thắng hơn. Đứng cuối là Thái Lan: 0 điểm, hiệu số -1.

BXH thành tích các đội nhì bảng

U16 nữ Thái Lan có cơ hội lớn để cải thiện thành tích khi gặp Singapore ở lượt trận cuối. Đội bóng xứ Chùa Vàng gần như chắc chắn sẽ giành trọn 3 điểm và nỗ lực ghi nhiều bàn thắng để cải thiện hiệu số.

Dù vậy, nếu như Việt Nam và Myanmar hòa nhau tại bảng B, 2 đội sẽ cùng có 4 điểm. Khi ấy, Thái Lan có thắng bao nhiêu bàn cách biệt vẫn sẽ thua điểm đội nhì bảng B và bị loại sớm.

Tuy nhiên, cách phân nhánh đấu vòng bán kết lại khiến cho tuyển Việt Nam không thực sự mong đợi kết quả hòa. Bởi nếu hòa Myanmar, đoàn quân áo đỏ sẽ bước vào bán kết với tư cách đội đầu bảng B và rơi vào nhánh đấu có Australia. Qua những gì đã thể hiện, tuyển Australia là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đội bóng xứ chuột túi sở hữu thể hình và tốc độ vượt trội so với phần còn lại.

Phân nhánh thi đấu vòng bán kết giải U16 nữ Đông Nam Á 2025

Trong khi đó nếu thắng Myanmar, tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia hoặc Thái Lan ở bán kết, đồng thời đẩy Indonesia vào nhánh đấu với Australia.

Trường hợp thua Myanmar, tuyển Việt Nam vẫn có thể đi tiếp nếu giữ được thành tích tốt hơn Thái Lan và Malaysia. Đoàn quân áo đỏ khi ấy sẽ gặp Indonesia tại bán kết. Nhưng trường hợp này rất mong manh và rõ ràng HLV Masahiko Okiyama cùng các học trò không hề muốn thua trận.

2 trận đấu Việt Nam vs Myanmar, Thái Lan vs Singpore sẽ đồng loạt diễn ra lúc 19h30 ngày 25/8.