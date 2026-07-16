Giải Đông Nam Á: Indonesia bất ngờ mất ngôi nhất bảng vào tay Campuchia

Tuyển Indonesia đã gây thất vọng trong trận đấu cuối vòng bảng.

Lượt trận cuối vòng bảng vòng loại AFF Cup nữ 2027, đội tuyển nữ Indonesia đón tiếp Campuchia trên sân nhà. Đội bóng xứ Vạn đảo kết thúc hiệp một với tỉ số 1-0 nhờ bàn thắng của Imut Sheva. Nhưng trong hiệp hai, Indonesia không duy trì được lợi thế và để Campuchia gỡ hòa 1-1.

Indonesia (áo đỏ) hòa 1-1 với Campuchia

Chỉ giành được 1 điểm, tuyển Indonesia đành chấp nhận kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng B. Họ cùng có 4 điểm và hiệu số +2 như Campuchia nhưng kém hơn về số bàn thắng.

Vị trí này sẽ khiến Indonesia gặp phải đối thủ nặng ký hơn ở vòng bán kết là Singapore - đội nhất bảng A. Trong khi đó, Campuchia sẽ chạm trán Lào. 2 đội chiến thắng trong các trận bán kết sẽ chắc chắn giành vé tham dự AFF Cup nữ 2027.

Vòng loại AFF Cup nữ 2027 được tổ chức dưới dạng một giải đấu mini mang tên AFF Women's Cup 2026 với 6 đội tham dự. Bảng A gồm: Malaysia, Singapore, Lào. Bảng B gồm: Indonesia, Timor Leste và Campuchia.

3 đội đạt 3 vị trí cao nhất giải sẽ giành vé tham dự AFF Cup nữ 2027. 5 đội tuyển đã vào thẳng AFF Cup nữ 2027 mà không cần tham dự vòng loại là Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Philippines và U23 nữ Australia.