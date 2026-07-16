Bốc thăm giải châu Á: Tuyển Việt Nam vào bảng đấu thuận lợi

Tuyển Việt Nam sáng cửa giành vé vào VCK.

Ngày 16/7, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại AFC U17 nữ châu Á 2027 đã diễn ra tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur (Malaysia), qua đó xác định các bảng đấu tại vòng loại giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 11/10/2026.

Theo kết quả bốc thăm, ĐT U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng Kyrgyzstan, Quần đảo Bắc Mariana và Palestine. Việt Nam là chủ nhà của bảng đấu này. Giới chuyên môn đánh giá đây là bảng đấu thuận lợi dành cho đoàn quân áo đỏ. Cộng thêm lợi thế sân nhà, tuyển Việt Nam có thể tự tin vào ngôi đầu bảng cùng tấm vé đi tiếp.

Tại các bảng còn lại, bảng A có sự góp mặt của Hàn Quốc, Jordan, Tajikistan (chủ nhà) và UAE. Bảng B gồm Indonesia, Singapore (chủ nhà), Saudi Arabia và Bahrain. Bảng C có Đài Bắc Trung Hoa, Iran, Lào (chủ nhà) và Campuchia.

Bảng E gồm Ấn Độ, Malaysia (chủ nhà), Syria và Iraq. Bảng F có Thái Lan (chủ nhà), Lebanon, Macau và Bhutan. Bảng G là cuộc cạnh tranh giữa Myanmar (chủ nhà), Hong Kong (Trung Quốc) và Guam. Trong khi đó, bảng H gồm Philippines, Bangladesh và Uzbekistan (chủ nhà).

Vòng loại AFC U17 nữ châu Á 2027 có sự tham dự của 30 đội tuyển, nhiều hơn 2 đội so với kỷ lục 28 đội tại vòng loại năm 2019. Các đội được chia vào 8 bảng, gồm 6 bảng 4 đội và 2 bảng 3 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tập trung.

8 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào VCK AFC U17 nữ châu Á 2027, nơi đã xác định 4 đội tuyển giành vé trực tiếp nhờ thành tích lọt vào top 4 tại giải đấu năm 2026, gồm đương kim vô địch CHDCND Triều Tiên, á quân Nhật Bản, cùng hai đội đồng hạng ba Australia và Trung Quốc.

VCK AFC U17 nữ châu Á Trung Quốc 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 31/3 đến 17/4/2027. Lễ bốc thăm chia bảng VCK sẽ được tổ chức vào tháng 12/2026.

Bốn đội tuyển có thành tích tốt nhất tại VCK AFC U17 nữ châu Á 2027 sẽ đại diện cho châu Á tham dự FIFA U17 nữ World Cup Maroc 2027.