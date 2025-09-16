Giải độc đắc Vietlott ngày 16/9: Nổ giải thưởng hơn 125 tỉ?

Tối nay 16/9 liệu Vietlott có tìm ra chủ nhân giải thưởng hơn 125 tỉ đồng của Power 6/55?
Giải độc đắc Vietlott ngày 16/9 có gì hấp dẫn?
Trong kỳ quay tối Chủ nhật (14/9), Mega 6/45 tiếp tục không tìm thấy chủ nhân cho giải Jackpot. Giá trị giải thưởng này vượt trên 25,8 tỉ đồng.
Trước đó, ở kỳ quay tối Thứ Bảy (13/9), Power 6/55 cũng trong tình trạng tương tự, đã nâng Jackpot 1 lên gần 125 tỉ đồng, trong khi Jackpot 2 chạm ngưỡng hơn 5,2 tỉ đồng.
Điều này đồng nghĩa cả hai loại hình lớn của Vietlott vẫn đang cộng dồn những khoản thưởng khổng lồ.
Vậy tính đến sáng 16/9, hai loại hình này cộng dồn lại đang “treo” tổng cộng bao nhiêu tỉ đồng?
Đáp án: Trên 156 tỉ đồng
Tổng giá trị cộng dồn từ hai kỳ quay gần nhất đưa tổng Jackpot của Vietlott lên mức hơn 156 tỉ đồng, tiếp tục giữ vững sức hút với những người chơi mong chờ cơ hội đổi đời.
Đáng chú ý, mức kết dư này không phải là con số đơn lẻ mà là kết quả của sự tích lũy qua nhiều kỳ quay liên tiếp. Trong vòng 4 ngày gần nhất, từ 11/9 đến 14/9 (ngày 15/9 không mở thưởng), tổng giá trị Jackpot Mega 6/45 và Power 6/55 đã tăng trưởng đều, minh chứng cho sức nóng của thị trường xổ số tự chọn.
Dưới đây là biểu đồ thể hiện sự thay đổi kết dư Jackpot trong 4 ngày gần đây nhất.