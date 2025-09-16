Giải độc đắc Vietlott ngày 16/9: Nổ giải thưởng hơn 125 tỉ?

Giải độc đắc Vietlott ngày 16/9 có gì hấp dẫn?

Trong kỳ quay tối Chủ nhật (14/9), Mega 6/45 tiếp tục không tìm thấy chủ nhân cho giải Jackpot. Giá trị giải thưởng này vượt trên 25,8 tỉ đồng.



Trước đó, ở kỳ quay tối Thứ Bảy (13/9), Power 6/55 cũng trong tình trạng tương tự, đã nâng Jackpot 1 lên gần 125 tỉ đồng, trong khi Jackpot 2 chạm ngưỡng hơn 5,2 tỉ đồng.

Kết quả quay thưởng Vietlott tối 14/9.

Điều này đồng nghĩa cả hai loại hình lớn của Vietlott vẫn đang cộng dồn những khoản thưởng khổng lồ.



Vậy tính đến sáng 16/9, hai loại hình này cộng dồn lại đang “treo” tổng cộng bao nhiêu tỉ đồng?