Giải đấu tranh vé World Cup: Tuyển Việt Nam cùng nhóm với Trung Quốc và Thái Lan

Giải U17 châu Á 2026 có 16 đội tham dự. Điều lệ giải quy định các đội được bốc thăm vào 4 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. AFC mới đây đã công bố danh sách các nhóm hạt giống cho giải đấu. Theo đó, U17 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 cùng các đội Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ.

Nhóm hạt giống số 1 gồm các đội Saudi Arabia (chủ nhà), Hàn Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan. Nhóm 2 có Tajikistan, Yemen, Australia, Indonesia. Nhóm 4 có các đội Triều Tiên, UAE, Qatar và Myanmar.

U17 Việt Nam vượt qua vòng loại U17 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng, ghi tới 30 bàn thắng mà không phải nhận bất cứ bàn thua nào.

Giải U17 châu Á 2026 cũng đồng thời là vòng loại U17 World Cup 2026. 2 đội đứng đầu mỗi bảng đấu bên cạnh việc lọt vào tứ kết còn giành luôn tấm vé đến với World Cup. Chính vì thế, việc nằm ở một bảng đấu thuận lợi sẽ tăng thêm cơ hội được tham dự World Cup của mỗi đội.

Tại giải đấu năm 2025, U17 Việt Nam từng gây ấn tượng với thành tích bất bại dù nằm ở "bảng tử thần" cùng các đội Nhật Bản, Australia và UAE. Rất đáng tiếc, đoàn quân áo đỏ vẫn trượt tấm vé đi tiếp vào những phút cuối lượt trận cuối cùng vòng bảng.

Trở lại với giải đấu vào năm 2026, mục tiêu của HLV Cristiano Roland cùng các học trò không gì khác ngoài cạnh tranh tấm vé để lần đầu đến với World Cup.

Lễ bốc thăm giải U17 châu Á 2026 diễn ra ngày 12/2. Giải đấu diễn ra từ 7/5 đến 24/5 tại Saudi Arabia. U17 World Cup 2026 được tổ chức tại Qatar vào tháng 11/2026.