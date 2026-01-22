Bầu Đức hứa thưởng 3 tỷ đồng cho U23 Việt Nam nếu thắng U23 Hàn Quốc

Bầu Đức tỏ ra tiếc nuối khi U23 Việt Nam không thể lọt vào trận chung kết U23 châu Á 2026. Dù vậy, ông chủ CLB HAGL vẫn quyết định treo thưởng 3 tỷ đồng cho trận tranh hạng ba. Nếu vượt qua được U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam sẽ được nhận thưởng từ bầu Đức.

Bầu Đức treo thưởng cho U23 Việt Nam

Trước đó, bầu Đức đã thưởng 1 tỷ đồng cho U23 Việt Nam với thành tích lọt vào bán kết U23 châu Á 2026. Ông cũng thưởng riêng cho nhóm 5 cầu thủ từng gắn bó với Học viện HAGL bao gồm Trung Kiên, Lý Đức, Nhật Minh, Quốc Cường và Quốc Việt mỗi người 50 triệu đồng.

Nhiều năm qua, mục tiêu lớn của bầu Đức vẫn luôn là xây dựng HAGL thành một đội bóng có thể cung cấp nhiều nhân tố chất lượng cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam.

Trung Kiên, Quốc Cường, Quốc Việt, Nhật Minh, Lý Đức cùng U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, nhóm cầu thủ từng gắn bó với phố Núi đã có nhiều đóng góp vào các danh hiệu. 5 cầu thủ thuộc độ tuổi U23 kể trên vừa giành HCV SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm 2025. Trước đó, nhóm Trung Kiên, Văn Thanh, Châu Ngọc Quang, Lê Phạm Thành Long, Văn Toàn, Đinh Thanh Bình đã cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024.