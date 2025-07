Giải đấu đặc biệt ở Việt Nam & màn trầm trồ của bạn bè Đông Nam Á

Tối qua, giải bóng đá Công an ASEAN mở rộng 2025 đã chính thức diễn ra, với nhiều cặp đấu hấp dẫn. Đây là giải đấu được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025).

Đáng chú ý, dù chỉ là một giải đấu giao hữu giữa các đội nghiệp dự, nhưng năm nay giải được tổ chức đặc biệt quy mô, chuyên nghiệp. Tới mức tất cả HLV của các đội khách tới Việt Nam tham dự đều tỏ ra trầm trồ, thán phục khi chia sẻ cảm tưởng vào chiều Chủ nhật vừa rồi trong phòng họp báo.

HLV đội Thái Lan, ông Apichart đã thay lời của nhiều vị HLV khác để chia sẻ rằng: "Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam tham dự giải đấu công an là từ năm 2012, bây giờ khi tôi quay trở lại, mọi thứ khác rất nhiều. Tôi rất ngạc nhiên và ấn tượng khi giải được tổ chức vô cùng quy mô và chuyên nghiệp".

Quả thật vậy, ngoài các công tác truyền thông, tổ chức đón tiếp các đội, tổ chức các trận đấu, phần thưởng của giải cũng phần nào cho thấy tính quy mô lớn hơn hẳn trước đây. Cụ thể, đội vô địch sẽ nhận tới 30.000 USD phần thưởng, đội nhì nhận 15.000 USD và 2 đội đồng hạng Ba – mỗi đội sẽ nhận 5.000 USD. Đội đoạt giải phong cách có thể nhận 5000 USD phần thưởng.

Phần thưởng của giải bóng đá Công an ASEAN mở rộng 2025 là rất đáng kể, khi xét trong phạm vi một sân chơi giao hữu không chuyên.

Sở dĩ năm nay, giải đấu được tổ chức hoành tráng, quy mô tới mức khiến các đội bạn phải thán phục là vì được tài trợ bởi tập đoàn T&T và ngân hàng SHB của bầu Hiển.

Những năm trở lại đây, bầu Hiển đã hỗ trợ tài chính rất nhiều cho các hoạt động thể thao liên quan tới nghành công an. Ví dụ sau khi ĐTQG vô địch AFF Cup 2024, ông đã chi hàng tỷ đồng để thưởng không chỉ các cầu thủ quốc gia thuộc biên chế Hà Nội FC, mà còn thưởng cả các cầu thủ thuộc biên chế CLB CAHN, như Quang Hải, Văn Thanh…

Ở lĩnh vực bóng bàn, gần đây CLB bóng bàn T&T cũng đã kết hợp với CLB bóng bàn Công an Nhân dân, tạo thành CLB bóng bàn Công an Nhân dân T&T, chinh chiến và đạt nhiều thành tích cao, nhận về nhiều phần thưởng lớn từ bầu Hiển. CLB bóng bàn này cũng đang được bầu Hiển cam kết sẽ tài trợ mạnh mẽ để tiếp tục phát triển trong tương lai, cống hiến cho bóng bàn quốc gia.

Trở lại lĩnh vực bóng đá nói chung, hơn 15 năm qua, bầu Hiển vẫn không ngừng đóng góp để phát triển ở cấp CLB nói riêng, cấp quốc gia nói chung.

Các đội tham dự giải bóng đá Công an ASEAN mở rộng 2025 đều thi đấu hăng say, khi sân chơi lần này rất quy mô, chuyên nghiệp.

Với cấp CLB, bầu Hiển đã đầu tư mạnh mẽ để tạo nên một CLB Hà Nội với kỷ lục vô địch V.League 6 lần. Cho tới hiện nay, Hà Nội FC vẫn là một trong các đội bóng mạnh nhất nước, thường xuyên đóng góp tuyển thủ quốc gia ở nhiều lứa tuổi từ trẻ đến cao nhất.

Bên cạnh đó, bầu Hiển cũng tài trợ cho nhiều CLB thoát khỏi các giai đoạn khó khăn, giúp họ vẫn có thể trụ lại và tiếp tục chinh chiến ở sân chơi V.League những năm qua.

Có thể nói, sự cống hiến của bầu Hiển với bóng đá Việt Nam là cực kỳ to lớn, đặc biệt trong bối cảnh nhiều đại gia tâm huyết như bầu Thắng, bầu Đức dần rút khỏi cuộc chơi.

Với riêng ngành công an, những năm trở lại đây, bầu Hiển cũng góp phần chung sức, để nhiều cuộc chơi được nâng tầm quy mô, chuyên nghiệp hơn hẳn.

Trở lại giải bóng đá Công an ASEAN mở rộng 2025, lễ khai mạc giải đấu sẽ diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 09/7 tại Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Các lượt trận vòng bảng diễn ra từ ngày 07 đến 11/7 tại hai địa điểm Hà Nội và Hưng Yên; hai trận bán kết diễn ra ngày 13/7 và trận chung kết diễn ra ngày 15/7 tại sân Hàng Đẫy.

Kết quả loạt trận mở màn tối 7/7:

Công an Lào 0-2 Cảnh sát Thái Lan

Cảnh sát Timor Leste 7-1 Cảnh sát Australia

Công an Nhân dân Việt Nam I 2-4 Cảnh sát Campuchia

Công an Nhân dân Việt Nam II 3-0 Cảnh sát Singapore.