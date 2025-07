HLV Thái Lan lớn tiếng tuyên bố, muốn vô địch trên đất Việt Nam

Giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025).

Từ ngày 07/7 đến 15/7/2025, Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) phối hợp Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng các nhà tài trợ chính: T&T Group và SHB đăng cai tổ chức giải tại Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) và sân PVF (Hưng Yên). Giải đấu năm nay quy tụ 08 đội bóng đến từ 07 quốc gia, gồm 5 đội thuộc ASEAN (Thái Lan, Indonesia, Singapore, Campuchia, Lào), 1 đội khách mời ngoài khu vực (Australia) và 2 đội chủ nhà (Việt Nam I, Việt Nam II).

Thiếu tướng Lê Vân - Phó Chủ tịch Hiệp hội thể thao CAND (thứ năm từ trái sang) chụp ảnh với HLV các đội dự giải.

Về mặt lực lượng, 2 đội nổi bật là Việt Nam I và Thái Lan. Nếu đội Việt Nam I quy tụ nhiều cầu thủ chuyên nghiệp đang có hợp đồng với Bộ Công An (đến từ CLB CAHN), thì đội Thái Lan có nhiều cầu thủ đáng gờm từ lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Mang lực lượng mạnh đến Việt Nam, HLV đội Thái Lan, ông Apichart cũng không giấu giếm tham vọng lên ngôi vô địch ở xứ người:

"Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam tham dự giải đấu công an là từ năm 2012, bây giờ khi tôi quay trở lại, mọi thứ khác rất nhiều. Tôi rất ngạc nhiên và ấn tượng khi giải được tổ chức vô cùng quy mô và chuyên nghiệp. Tôi mong rằng khi mình quay trở lại vào năm 2026, sẽ có vai trò là đội Đương Kim Vô Địch!".

Theo giới quan sát giải, với tình hình lực lượng của các đội, trận Chung kết trong mơ khả năng sẽ diễn ra giữa Việt Nam I và Thái Lan.

Tuy nhiên, việc phân chia bảng đấu sẽ đưa 2 đối thủ duyên nợ này đụng độ sớm hơn. Bởi bảng A bao gồm CAND Việt Nam I, Lào, Thái Lan, Campuchia. Bảng B gồm CAND Việt Nam II, Australia, Singapore, Đông Timor.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết và hai đội thắng ở bán kết gặp nhau trong trận Chung kết để chọn ra nhà vô địch.

Lịch thi đấu của giải

Lễ khai mạc giải đấu sẽ diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 09/7 tại Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Các lượt trận vòng bảng diễn ra từ ngày 07 đến 11/7 tại hai địa điểm Hà Nội và Hưng Yên; hai trận bán kết diễn ra ngày 13/7 và trận chung kết diễn ra ngày 15/7 tại sân Hàng Đẫy.

Với sự đồng hành từ Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB, giải đấu hứa hẹn sẽ trở thành ngày hội thể thao đỉnh cao. Các cầu thủ sẽ thi đấu hết mình, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an Việt Nam bản lĩnh, kỷ luật, thân thiện, đồng thời lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam ra khu vực và thế giới – một Việt Nam hòa bình, năng động và giàu tiềm năng trong mắt bạn bè quốc tế.