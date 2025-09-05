HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
"Giải cứu" người đàn ông dưới giếng sâu hơn 20 mét ở Đồng Nai

Uyên Châu |

Người đàn ông rơi xuống giếng sâu hơn 20 m đã được lực lượng cứu hộ "giải cứu" an toàn.

Ngày 5-9, lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Bình Phước (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai) đã giải cứu thành công ông Bùi Văn Viện ( 60 tuổi, ngụ ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng Tâm) bị rơi xuống giếng sâu.

Giải cứu an toàn người đàn ông rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ xuống giếng sâu cứu nạn nhân

Vào chiều tối 4-9, lực lượng cứu hộ nhận tin báo có người bị rớt xuống giếng khô sâu hơn 20 m, tại ấp Đồng Tiến 6, cách nơi đơn vị đóng quân khoảng 20 km.

Nhanh chóng lực lượng cứu nạn, cứu hộ triển khai lực lượng và điều 1 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Nhận định nạn nhân còn sống nên lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã khoanh vùng làm việc, thả bình oxy để hỗ trợ hô hấp cho nạn nhân dưới giếng, đồng thời phân công cán bộ cùng các trang thiết bị để xuống giếng đưa nạn nhân lên khu vực an toàn.

Giải cứu an toàn người đàn ông rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đồng Nai - Ảnh 2.

Nạn nhân được "giải cứu" lên bờ và sơ cứu ban đầu

Nạn nhân được đưa lên khỏi giếng ít phút sau đó và được sơ cấp cứu rồi nhanh chóng cùng người nhà đưa nạn nhân đến trung tâm y tế gần nhất.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, nạn nhân trong tình trạng say xỉn, ngồi cạnh giếng rồi bất ngờ bị rớt xuống giếng.

