Giải cứu nam sinh bị công an rởm 'bắt giam online', ép bố mẹ chuyển 1 tỷ đồng

Ngày 4/5, Công an phường Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội) nhận được trình báo của gia đình ông H.M. (trú tại địa bàn) về việc con trai ông là sinh viên đại học ra khỏi nhà hơn một ngày, nghi ngờ bị nhóm chủ nợ bắt cóc, đòi tiền. Ông M. đã chuyển 600 triệu đồng, tuy nhiên, các đối tượng tiếp tục đòi 400 triệu đồng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thanh Xuân Bắc phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy tìm nam sinh viên, làm rõ vụ việc.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, sau khoảng 5 giờ tích cực truy vết, triển khai các mũi tìm kiếm, lực lượng công an phát hiện và tìm thấy nam sinh đang ở trong căn phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung.

Công an phường Thanh Xuân Bắc làm việc với bị hại.

Thời điểm lực lượng công an phát hiện, nam sinh, đang bật phòng zoom trên máy tính xách tay và điện thoại. Khi thấy lực lượng công an, các đối tượng trong phòng zoom thoát ngay ra khỏi phòng họp, tắt ứng dụng. Lúc này, nam sinh viên mới biết mình đang bị nhóm đối tượng giả danh công an, viện kiểm sát thao túng, lừa đảo khống chế qua mạng.

Tại cơ quan công an, nam sinh viên tên K. cho biết, tối 2/5, K. nhận được một cuộc điện thoại lạ của nam giới giới thiệu là Công an TP Đà Nẵng và cho biết K. liên quan một vụ rửa tiền hơn 21,6 tỷ đồng.

Đối tượng hướng dẫn K. đăng nhập vào ứng dụng zoom để gặp và trao đổi làm rõ một số thông tin với cán bộ viện kiểm sát, công an. Các đối tượng thông báo K. bị “bắt giam online” và yêu cầu anh di chuyển đến một nhà nghỉ, tuyệt đối giữ bí mật với gia đình người thân. Do lo sợ, hoảng loạn, K. làm theo lời của các đối tượng, mang theo máy tính và điện thoại rời nhà, đến ở tại một nhà nghỉ.

Tại đây, các đối tượng liên tục “giám sát”, đe dọa thao túng tâm lý anh K. thông qua ứng dụng zoom 24/24h khiến anh K. thật sự tin là mình bị bắt giữ online để điều tra. Nhóm này gửi cho nam sinh một bản thông báo trúng tuyển chương trình du học ở nước ngoài và yêu cầu nam sinh gửi cho gia đình để bố mẹ chuyển khoản 350 triệu đồng nhằm “chứng minh tài chính” để đi du học.

K. làm theo lời các đối tượng gửi thông tin cho bố đẻ để chuyển tiền. Nghi ngờ dấu hiệu lừa đảo, ông M. đến trường đại học nơi con mình đang theo học để tìm hiểu thông tin và được biết không có chương trình du học nào như vậy.

Thấy con có dấu hiệu bất thường, ông M. liên tục liên lạc bằng cuộc gọi với con trai nhưng bất thành… K. chỉ liên hệ với ông M. qua tin nhắn. Khi được bố mẹ cho biết việc không có chương trình du học, nam sinh tiếp tục bị các đối tượng xúi giục nói dối rằng đang nợ tiền đánh bạc trên mạng và bị chủ nợ bắt cóc đòi nợ, yêu cầu gia đình phải trả tiền nếu không sẽ bị đưa sang Campuchia. Lo sợ cho an toàn của con trai, ông M. chuyển 350 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau đó, các đối tượng yêu cầu K. tiếp tục thúc giục gia đình chuyển 250 triệu đồng tiền lãi của số nợ. Tổng số tiền gia đình chuyển cho K. để nam sinh chuyển cho các đối tượng lừa đảo là 600 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng đòi thêm 400 triệu đồng. Những cán bộ công an, viện kiểm sát rởm qua ứng dụng zoom ép em K. tự cào mặt mình, chụp ảnh, giả bị thương để bố mẹ tin tưởng tiếp tục chuyển tiền.

Khi đang chờ gia đình chuyển tiền, K. được lực lượng Công an Hà Nội đến “giải cứu” khỏi bẫy lừa.