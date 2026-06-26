Giải cứu 'lá phổi xanh' dưới biển Lý Sơn

Trong đợt giám sát hệ sinh thái rạn san hô tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chuyên môn đã thu gom gần 6 kg rác thải đại dương, góp phần bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật biển và những rạn san hô được ví như “lá phổi xanh” dưới lòng biển.

Ngày 26/5, ông Huỳnh Ngọc Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, kết quả giám sát tại khu vực Bãi Lăng và Trố Hòn cho thấy các rạn san hô đang phục hồi và phát triển tương đối tốt. Kết quả giám sát là cơ sở quan trọng để các cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi, đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo tồn phù hợp trong thời gian tới.

Theo ông Dũng, trong quá trình giám sát, kiểm tra, lực lượng chuyên môn kết hợp thu gom rác thải nhựa dưới đáy biển nhằm giảm tác động đến hệ sinh thái và cảnh quan môi trường biển đảo.

Lặn dọn rác thải nhựa dưới rạn san hô ở đặc khu Lý Sơn.

Trước đó, các cán bộ kỹ thuật đã tổ chức lặn khảo sát hiện trạng rạn san hô, đồng thời thu gom rác tồn lưu tại khu vực đáy biển và các rạn san hô . Kết quả thu được gần 6 kg rác thải, chủ yếu gồm dây câu, ống dây lặn, chai nhựa, lon nước giải khát, túi ni lông và nhiều loại bao bì đã qua sử dụng.

Hoạt động này được duy trì thường xuyên nhằm bảo vệ đa dạng sinh học, nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn biển, đồng thời lan tỏa ý thức cộng đồng trong việc chung tay giữ gìn môi trường biển đảo Lý Sơn.

Theo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công đặc khu Lý Sơn, hoạt động giám sát được thực hiện định kỳ hằng năm nhằm đánh giá độ phủ san hô, hiện trạng nền đáy biển và theo dõi diễn biến của hệ sinh thái rạn san hô. Đơn vị đang áp dụng kết hợp phương pháp Reef Check và Phototransect để thu thập dữ liệu hình ảnh chi tiết, phục vụ công tác phân tích, đánh giá khoa học.

Rác thải ở rạn san hô đa số là chai nhựa, lon nước giải khát, túi ni lông...

Toàn bộ dữ liệu được xử lý trên nền tảng ReefCloud, giúp theo dõi xu hướng biến động của rạn san hô theo thời gian, làm cơ sở đề xuất các giải pháp bảo tồn phù hợp. Đây được xem là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ công tác quản lý và bảo vệ hệ sinh thái biển tại Lý Sơn trong bối cảnh môi trường biển đang chịu nhiều sức ép từ hoạt động của con người và rác thải nhựa.

Tại mỗi điểm giám sát, lực lượng chuyên môn khảo sát ở 2 đới gồm đới cạn có độ sâu từ 2-5 m và đới sâu từ 6-12 m. Mỗi đới bố trí một mặt cắt (transect) dài 100 m. Sau khi xác định vị trí điểm đầu, dây transect được cố định để bảo đảm tính đồng nhất của dữ liệu, phục vụ việc so sánh, đánh giá diễn biến của rạn san hô qua từng năm.

“Hoạt động giám sát, thu gom rác dưới biển không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học mà còn lan tỏa ý thức cộng đồng trong việc chung tay gìn giữ môi trường biển đảo xanh, sạch, bền vững”, ông Dũng thông tin.