Giải cứu cô gái bị lừa bán làm tiếp viên

Ngày 27-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk giải cứu thành công N.T.A. (SN 2008, ngụ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) - nạn nhân trong một vụ mua bán người.

A. được lực lượng công an giải cứu thành công.

Trước đó, khoảng tháng 2-2023, thông qua mạng xã hội, A. quen một người tên Liêm và được Liêm giới thiệu việc làm với mức lương từ 10 - 20 triệu đồng. Khi A. đồng ý, Liêm cho xe rước A. lên Bình Dương, rồi tiếp tục đưa lên Đắk Lắk bán cho một người phụ nữ tên Hoa với số tiền 25 triệu đồng.

Khi đến Đắk Lắk, A. bị giữ hết giấy tờ tùy thân và nhốt trong nhà có người canh giữ. Hàng ngày, A. làm tiếp viên trong các quán Karaoke, quán nhậu. Số tiền A. kiếm được đều trừ vào chi phí Hoa đã mua A. Khi gia đình liên hệ chuộc A. thì Hoa yêu cầu chuyển 32 triệu đồng mới trả người.

Gia đình A. trình báo sự việc đến công an. Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành xác minh và giải cứu thành công đưa A. về gia đình.