Giải cứu 4 thiếu nữ khỏi bẫy "việc nhẹ, lương cao"

Công an tỉnh Sơn La giải cứu an toàn 4 nữ sinh nghi bị dụ dỗ, đưa khỏi địa phương. Vụ việc cảnh báo nguy cơ từ những lời mời "việc nhẹ, lương cao".

Hơn 5 giờ truy tìm, giải cứu 4 học sinh

Bốn học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Co Mạ, tỉnh Sơn La, vừa được lực lượng Công an tìm thấy và đưa trở về với gia đình an toàn sau khi có thông tin các em nghi bị dụ dỗ, lừa đưa khỏi địa phương. Từ vụ việc này, Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo phụ huynh tăng cường quan tâm, hướng dẫn con em cảnh giác trước những lời mời tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao", nhất là thông qua mạng xã hội.

Khoảng 9 giờ ngày 6/11/2026, Công an tỉnh Sơn La nhận được thông tin về việc 4 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Co Mạ nghi bị dụ dỗ, lừa đưa khỏi địa phương, có dấu hiệu bị khống chế, giam giữ tại khu vực xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của các em, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị chức năng triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm.

Lực lượng Công an Sơn La đưa các em trở về với gia đình an toàn.

Quá trình triển khai, Công an tỉnh Sơn La phối hợp chặt chẽ với Công an xã Co Mạ và Công an xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội, tiến hành xác minh thông tin, tìm kiếm các học sinh. Sau hơn 5 giờ triển khai, lực lượng Công an đã tìm thấy cả 4 em và đưa trở về với gia đình an toàn.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ những nội dung liên quan đến vụ việc. Các thông tin về người liên quan, diễn biến cụ thể và cách thức các em được đưa khỏi địa phương đang đối chiếu, làm rõ.

Cảnh giác với lời mời "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ việc sử dụng mạng xã hội của con em, đặc biệt trên các nền tảng như TikTok, Facebook, Zalo.

Phụ huynh cần thường xuyên trò chuyện, cảnh báo con trước những lời mời gọi tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao", đi làm không cần bằng cấp. Các em học sinh không được tùy tiện tin tưởng, làm theo hoặc đi cùng người lạ, người quen qua mạng xã hội khi chưa có sự đồng ý của cha mẹ.

Trong thực tế, những lời quảng cáo công việc có mức thu nhập hấp dẫn, không yêu cầu kinh nghiệm, không nêu rõ đơn vị tuyển dụng hoặc địa điểm làm việc là những thông tin cần được kiểm chứng.

Để phòng tránh rủi ro, học sinh không nên tự ý nhận lời đi làm xa khi chưa biết rõ tính chất công việc, địa điểm làm việc và người trực tiếp tuyển dụng. Khi nhận được lời mời qua mạng xã hội, các em cần trao đổi với cha mẹ, người giám hộ hoặc thầy cô để được hướng dẫn kiểm tra thông tin.

Cùng với đó, cần thận trọng khi người mới quen trên mạng yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân hoặc vị trí hiện tại. Việc chia sẻ những thông tin này có thể làm gia tăng nguy cơ bị lợi dụng hoặc xâm phạm quyền riêng tư.

Một dấu hiệu khác cần cảnh giác là người tuyển dụng yêu cầu giữ bí mật với gia đình, đề nghị đến địa điểm xa lạ hoặc thúc giục quyết định ngay mà không có thời gian tìm hiểu. Khi gặp những tình huống như vậy, học sinh cần chủ động từ chối và tìm kiếm sự hỗ trợ từ người lớn đáng tin cậy.

Đối với phụ huynh, việc phòng ngừa không chỉ dừng lại ở kiểm soát thời gian sử dụng điện thoại. Quan trọng hơn là duy trì trao đổi thường xuyên, tìm hiểu các mối quan hệ của con trên mạng xã hội, nắm bắt những lời mời làm việc hoặc kế hoạch đi xa bất thường.

Các nhà trường cũng cần tăng cường hướng dẫn học sinh kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, nhận diện thông tin tuyển dụng đáng ngờ và biết cách liên hệ với gia đình, thầy cô hoặc cơ quan chức năng khi gặp tình huống nguy hiểm.

Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc con em mất liên lạc, gia đình cần lập tức đến cơ quan Công an gần nhất để trình báo, đề nghị hỗ trợ kịp thời.

Khi trình báo, gia đình nên cung cấp những thông tin hiện có như thời điểm liên lạc cuối cùng, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, nội dung tin nhắn hoặc thông tin về người đã liên hệ với con em mình. Việc lưu giữ các dữ liệu liên quan có thể hỗ trợ quá trình xác minh của cơ quan chức năng.

Đồng thời, phụ huynh cần tránh tự ý công khai những thông tin nhạy cảm, hình ảnh hoặc nội dung trao đổi riêng tư của trẻ em lên mạng xã hội, bởi điều này có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư và sự an toàn của các em.