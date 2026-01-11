Giải cứu 21 thiếu nữ khi triệt phá đường dây tuyển nhân viên "bấm bài, rót bia" tại quán karaoke

Ngày 11-1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Phòng 5 Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an phường Lào Cai đồng loạt triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương trên cả nước.

Các nạn nhân trong đường dây được công an giải cứu. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phát hiện nhiều đối tượng tổ chức mua bán người dưới 16 tuổi dưới vỏ bọc các cơ sở massage, karaoke.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram… để tuyển mộ "nhân viên", sau đó điều chuyển, khống chế bằng các khoản nợ nhằm trục lợi. Thủ đoạn hoạt động tinh vi, có sự móc nối giữa nhiều nhóm tại các địa phương khác nhau.

Sau một thời gian điều tra, ngày 8-1, Ban chuyên án huy động lực lượng đồng loạt khám xét, triệu tập các đối tượng tại nhiều địa phương. Kết quả, 10 đối tượng nghi vấn bị bắt giữ, 21 nạn nhân được giải cứu an toàn.

Đối tượng Đặng Văn Vinh và Phạm Thị Hoa tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Bước đầu cơ quan công an xác định các đối tượng chủ chốt trong đường dây gồm: Đặng Văn Vinh (29 tuổi), trú phường Phú Liễn (Hải Phòng); Phạm Thị Hoa (34 tuổi), trú xã Tân Minh (Hải Phòng); Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi), trú xã Mậu A (Lào Cai); Lô Minh Quang (20 tuổi), trú xã Bảo Yên (Lào Cai).

Theo cơ quan công an, đường dây trên tuyển mộ người làm phục vụ rót bia, bấm bài tại quán karaoke, sau đó ép buộc nạn nhân "gánh" các khoản nợ. Khi nạn nhân không muốn tiếp tục làm việc, chúng chuyển giao cho nhóm khác và yêu cầu "chủ mới" thanh toán khoản nợ này. Đây là hình thức mua bán người trá hình để thu lợi bất chính.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Đặng Văn Vinh, Nguyễn Anh Tuấn, Lô Minh Quang và Phạm Thị Hoa để điều tra làm rõ.

Hiện vụ án đang được mở rộng, lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.