Giải cứu 2 cá thể rùa biển bị mắc lưới tại Côn Đảo

Cả 2 cá thể này đều thuộc danh mục loài được ưu tiên bảo vệ. Qua kiểm tra, sức khỏe 2 cá thể ổn định và được thả về môi trường sống tự nhiên.

Trước đó, khoảng 5h14' ngày 7/5, bộ phận an ninh và cây xanh của Khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Côn Đảo (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Côn Đảo Resort) phát hiện một cá thể nghi là đồi mồi bị mắc lưới và trôi dạt vào bãi biển Đất Dốc thuộc khuôn viên Six Senses Côn Đảo.

Ngay lập tức, Six Senses Côn Đảo đã thông báo cho Trạm Côn Sơn (Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo) phối hợp xử lý.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đại diện Trạm Côn Sơn đã có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng xác định một cá thể đồi mồi có tên khoa học Eretmochelys imbricata (thuộc danh mục loài được ưu tiên bảo vệ được quy định tại phụ lục I Nghị định 64/2019/NĐ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ) bị mắc lưới trôi dạt vào bãi biển.

Cá thể đồi mồi có giới tính cái; kích thước 28 cm x 23 cm; trọng lượng khoảng 8 kg, sức khỏe ổn định, không phát hiện tổn thương hay dấu hiệu bất thường. Hai bên đã tháo gỡ lưới kịp thời, thả cá thể đồi mồi trên trở lại môi trường biển an toàn vào lúc 7h cùng ngày.

Tiến hành cắt lưới để giải cứu rùa biển. (Ảnh: VOV)

Đến 9h07' cùng ngày, Trạm Côn Sơn nhận được thông tin từ Six Senses Côn Đảo thông báo, phát hiện một cá thể rùa xanh trôi dạt vào bãi biển Đất Dốc. Tiếp nhận thông tin, đại diện Trạm Côn Sơn đã có mặt tại hiện trường phối hợp kiểm tra.

Qua kiểm tra, Trạm Côn Sơn ghi nhận một cá thể rùa xanh (vích) có tên khoa học Chelonia mydas (thuộc danh mục loài được ưu tiên bảo vệ được quy định tại phụ lục I Nghị định 64/2019/NĐ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ) cũng bị mắc lưới trôi dạt vào bãi biển.

Cá thể rùa xanh có giới tính cái; kích thước 20 cmx 16 cm; trọng lượng khoảng 2 kg, sức khỏe ổn định, không phát hiện tổn thương hay dấu hiệu bất thường. Hai bên đã tháo gỡ lưới kịp thời, thả cá thể rùa xanh trên trở lại môi trường biển an toàn vào lúc 10h30' cùng ngày.

Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, trong thời gian qua mặc dù có nhiều nỗ lực bảo tồn, tuy nhiên rùa biển vẫn đối mặt với nhiều nguy cơ xâm hại do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và sự tác động của con người. Việc nâng cao nhận thức cộng đồng và thực hiện các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt là điều cần thiết để đảm bảo sự tồn tại của loài rùa biển trong tương lai.

Sau khai giải cứu nhân viên Vườn quốc gia Côn Đảo tiến hành thả rùa về môi trường thiên nhiên. (Ảnh: VOV)

Ông Trần Hiếu Thiện, Trưởng bộ phận An ninh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Côn Đảo Resort kiến nghị, nhằm đảm bảo tốt nơi sinh cư của rùa biển tại khu vực xung quanh Six Senses Côn Đảo và bãi biển Đất Dốc, UBND huyện Côn Đảo, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo cần có biện pháp mạnh tay xử lý các trường hợp tàu, ghe đánh cá xả rác thải, ngư lưới cụ bừa bãi trên biển, tránh trường hợp các động vật quý hiếm như rùa xanh, đồi mồi, dugong… mắc lưới hoặc vô trình ăn trúng rác thải nhựa; khuyến cáo cho các tàu ghe đánh bắt gần bờ quanh khu vực vùng biển Côn Đảo biết thời gian sinh sản và di cư của rùa biển để ngư dân nâng cao ý thức bảo vệ các động vật quý hiểm tại Côn Đảo, tạo môi trường sinh cư tốt cho các động vật quý hiếm.