Ngày 20/5, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Công an phường Thống Nhất (TP. Hòa Bình) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy , chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Hòa Bình, giải cứu thành công 11 học sinh bị mắc kẹt tại khu vực suối Cái, TP. Hòa Bình.

Trước đó, Công an phường Thống Nhất nhận tin báo về việc, 11 học sinh trong lúc đi tắm tại khu vực suối Cái, gặp mưa lớn bất ngờ, nước suối dâng cao, chảy xiết đã bị mắc kẹt và không thể tự vượt qua dòng nước để trở về.

Công an phường nhanh chóng phối hợp với lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cơ sở, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, huy động 12 cán bộ chiến sỹ sử dụng 5 mô tô, một xe chữa cháy đến hiện trường, cùng người dân triển khai tìm kiếm cứu nạn.

Các lực lượng đã tiếp cận và đưa toàn bộ 11 học sinh vượt qua khu vực nguy hiểm, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và sức khỏe, đưa về trụ sở, ổn định tâm lý và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Sau đó, lực lượng công an đã bàn giao 11 cháu học sinh về cho gia đình.