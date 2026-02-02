Giải châu Á: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia lọt top 8; Malaysia tái hiện thành tích tệ nhất lịch sử

Bị loại sớm chỉ sau 2 lượt trận đầu tiên vòng bảng giải Futsal châu Á 2026, đội tuyển futsal Malaysia bước vào trận đấu cuối với quyết tâm có được chiến thắng danh dự. Nhưng chỉ sau chưa đầy 4 phút thi đấu, đại diện Đông Nam Á đã để cho tuyển Saudi Arabia chọc thủng lưới.

Những phút tiếp theo, cách biệt liên tục được nới rộng. Các cầu thủ Saudi Arabia thi đấu thanh thoát và hiệu quả bao nhiêu thì phía Malaysia lại bế tắc bấy nhiêu. Tuyển Malaysia nhận thêm tới 5 bàn thua và chỉ có 1 bàn thắng vào thời điểm cuối trận.

Tuyển Malaysia (áo vàng) bị loại theo kịch bản đầy thất vọng

Thua 1-6 trước Saudi Arabia, đội bóng áo vàng khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2026 với 3 trận toàn thua, ghi được vỏn vẹn 2 bàn và nhận tới 17 bàn thua. Đây cũng là lần thứ ba trong lịch sử, đội tuyển Malaysia xếp hạng 16/16 chung cuộc khi dự giải châu Á.

Trái ngược với Malaysia, 3 đại diện còn lại của khu vực Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan và Indonesia đều đã lọt vào top 8. Đội tuyển futsal Việt Nam cho thấy phong độ ổn định khi có lần thứ 6 liên tiếp góp mặt ở vòng tứ kết giải Futsal châu Á. Thái Lan khẳng định vị thế là một trong những đội futsal mạnh nhất châu lục. Trong khi tuyển Indonesia thể hiện sự tiến bộ vượt bậc nhờ sự đầu tư mạnh mẽ.

Tại vòng tứ kết, tuyển Việt Nam so tài với Indonesia. Như vậy, 1 trong 2 đội sẽ chắc chắn có mặt tại vòng bán kết. Trong quá khứ, tuyển Việt Nam mới một lần vào bán kết. Còn Indonesia trước đây chưa từng đi xa hơn vòng tứ kết. Trong khi đó tuyển Thái Lan sẽ đối đầu với Iraq.

Tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội có lần thứ 2 vào bán kết giải Futsal châu Á

Lần gần nhất khu vực Đông Nam Á có 2 đội cùng lọt vào bán kết tại một VCK Futsal châu Á là từ năm 2016 (Việt Nam và Thái Lan). Nhiều khả năng tại giải đấu năm nay, thành tích ấy sẽ được tái hiện.

Lịch thi đấu tứ kết Futsal châu Á 2026 (ngày 3/2)

13h00: Iran vs Uzbekistan

15h00: Thái Lan vs Iraq

17h00: Nhật Bản vs Afghanistan

19h00: Indonesia vs Việt Nam