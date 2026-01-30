Giải châu Á: Tuyển Việt Nam và Thái Lan "dắt tay nhau" vào tứ kết, Indonesia gián tiếp loại Hàn Quốc

Tại bảng B giải Futsal châu Á 2026, 2 đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đã cùng nhau ghi tên mình vào vòng tứ kết. Cả 2 đội cùng đạt thành tích toàn thắng sau 2 lượt trận đầu tiên. Tuyển Việt Nam lần lượt thắng Kuwait 5-4 và thắng Lebanon 2-0. Còn tuyển Thái Lan thắng Lebanon 2-0 và thắng Kuwait 6-1.

Với những kết quả này, tuyển Việt Nam tạm thời xếp nhì bảng với 6 điểm sau 2 trận và hiệu số +3. Cùng có được 6 điểm nhưng Thái Lan dẫn đầu nhờ hiệu số +7. Lượt trận cuối cùng vòng bảng giữa Việt Nam và Thái Lan (15h00 ngày 31/1) sẽ mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng.

Đội tuyển futsal Việt Nam đã chắc chắn có mặt tại vòng tứ kết giải Futsal châu Á 2026

Ở bảng A, chủ nhà Indonesia cũng đã sớm lọt vào tứ kết. Đội bóng xứ Vạn đảo toàn thắng 2 lượt đầu tiên và tạm đứng nhất bảng. Chiến thắng 5-3 của tuyển Indonesia trước Kyrgyzstan cũng sớm định đoạt 2 tấm vé đi tiếp của bảng A. Ngoài Indonesia, tuyển Iraq cũng đã chắc chắn vào tứ kết. Trong khi đó, 2 đội Hàn Quốc và Kyrgyzstan bị loại sớm.

Tuyển Indonesia gián tiếp khiến Hàn Quốc bị loại sớm

Tại vòng tứ kết, đội nhất bảng A sẽ gặp nhì bảng B, nhì bảng A gặp nhất bảng B. Như vậy, tuyển Indonesia sẽ chạm trán 1 trong 2 đối thủ cũng đến từ khu vực Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan. Tuyển Indonesia vừa mới giành HCV futsal nam SEA Games 33 hồi tháng 12/2025. Nhưng điều thú vị là họ thắng Thái Lan (HCB SEA Games 33) tới 6-1 song lại thua 0-1 trước Việt Nam (hạng tư SEA Games 33).

Về phần đội tuyển futsal Việt Nam, gặp Indonesia hay Iraq ở tứ kết đều hứa hẹn nhiều khó khăn. Trong giai đoạn HLV Giustozzi làm mới đội hình bằng nhiều tân binh, đoàn quân áo đỏ vẫn đang cố gắng cải thiện sự ăn ý, nhuần nhuyễn nhằm tiến xa tại giải châu Á và hướng đến mục tiêu Futsal World Cup 2028.