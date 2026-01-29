Xuân Son toả sáng, đội bóng Việt Nam vượt mặt "đại gia" Malaysia, vào bán kết giải Đông Nam Á

Lượt trận thứ tư vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á 2025/26, CLB Nam Định đón tiếp Lion City trên sân nhà Thiên Trường. Đội bóng thành Nam tung vào sân đội hình cực mạnh với 6 ngoại binh cùng tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đẩy cao đội hình chơi tấn công. Nhưng phải đến phút 35, thế cân bằng mới được phá vỡ. Caio Cesar thực hiện pha cứa lòng tuyệt đẹp ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Lion City, mở tỉ số trận đấu.

Xuân Son toả sáng

Bàn thắng dẫn trước giúp CLB Nam Định thi đấu càng hứng khởi hơn. Tới phút 61, cách biệt được nhân đôi.

Cầu thủ Nam Định cướp bóng ngay trong vòng cấm địa đối phương. Xuân Son xử lý tinh tế khi trước mắt là 2 hậu vệ Lion City và dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0.

Những phút cuối trận, vẫn là Xuân Son lập công ấn định tỉ số 3-0. Tình huống phản công thần tốc tạo ra cơ hội đối mặt thủ môn, tiền đạo 28 tuổi dễ dàng ghi bàn hoàn tất cú đúp.

Thắng chung cuộc 3-0, CLB Nam Định vươn lên ngôi đầu bảng B Cúp C1 Đông Nam Á, vượt qua "đại gia" Johor Darul Ta'zim đến từ Malaysia. Đội chủ sân Thiên Trường cũng đồng thời giành vé vào bán kết sớm 1 vòng đấu.