Giải châu Á: Tuyển Việt Nam sẽ vượt qua Malaysia nhờ chiến thắng cách biệt 14 bàn?

Ở lượt trận ra quân vòng loại U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 6-0 trước U17 Singapore. Lần lượt Lê Trọng Đại Nhân, Sỹ Bách, Minh Thủy, Chu Ngọc Nguyễn Lực và Mạnh Quân (2 bàn) tỏa sáng giúp đoàn quân áo đỏ có khởi đầu suôn sẻ.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn phải tạm thời đứng nhì bảng C vòng loại. Bởi đơn giản U17 Malaysia đã thắng U17 Quần đảo Bắc Mariana tới… 13-0.

Theo quy định vòng loại, chỉ có 1 tấm vé đi tiếp dành cho đội đầu bảng. Để nắm được lợi thế trước khi chạm trán U17 Malaysia ở lượt đấu cuối cùng, U17 Việt Nam cần phải giành chiến thắng trọn vẹn cả 4 trận trước đó và đạt hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

U17 Việt Nam cần thắng đậm U17 Quần đảo Bắc Mariana

Trận đấu gặp U17 Quần đảo Bắc Mariana ở lượt thứ hai chính là cơ hội tốt nhất để gia tăng hiệu số dành cho đoàn quân áo đỏ. Trong lịch sử tham dự vòng loại U17 châu Á, U17 Quần đảo Bắc Mariana đang có tỉ lệ thua 100% và nhiều lần lọt lưới nhiều hơn 10 bàn/trận.

Mục tiêu dành cho U17 Việt Nam là vượt qua con số 13 bàn của U17 Malaysia. Ở các cấp độ cao hơn, cách biệt nhiều hơn 13 bàn là rất khó đạt được. Nhưng ở cấp độ U17, U17 Việt Nam từng thắng U17 Brunei tại giải U17 Đông Nam Á 2024 với tỉ số lên tới 15-0. Chu Ngọc Nguyễn Lực cũng là 1 trong số các cầu thủ đã ghi bàn trong trận đấu đó.

Cục diện tạm thời bảng đấu

Tất nhiên, bên cạnh việc cố gắng ghi nhiều bàn thắng trước U17 Quần đảo Bắc Mariana, HLV Cristiano Roland cũng cần tính toán đến chuyện quay vòng lực lượng và duy trì thể lực cho chặng đường dài. Nguyên nhân bởi U17 Việt Nam phải thi đấu tổng cộng tới 5 trận chỉ trong 9 ngày.

Cũng trong lượt trận thứ hai, U17 Malaysia sẽ đối mặt với U17 Hong Kong (Trung Quốc). Đây sẽ là bài toán khó hơn dành cho đại diện Đông Nam Á. U17 Hong Kong cũng vừa thắng 2-0 ở trận đầu và cho thấy lối chơi kỷ luật. Trận còn lại, U17 Macau (Trung Quốc) chạm trán U17 Singapore.